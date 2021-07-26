"Прятки от копов", "агенты под прикрытием" и "шантаж": суд рассмотрел меру пресечения Балашову

Хотя вручение лидеру партии "5.10" подозрения в разрушении памятника стоило усилий, рисков в его нахождении на воле, пока рассматривается дело, суд не нашел.

Лидеру партии "5.10" Геннадию Балашову в понедельник, 26 июля, избирают меру пресечения в Печерском районном суде столицы. Политик находится в статусе подозреваемого в уголовном производстве, открытого по ч. 2 ст. 298 Уголовного кодекса Украины (умышленное разрушение или повреждение объектов культурного наследия или их частей).

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По словам самого Балашова, следователь ходатайствовал судье, чтобы тот сдал паспорт и далее не покидал своего жилья в Киеве, то есть был заключен под круглосуточный домашний арест.

На избрание меры руководитель политсилы прибыл около 13.00. Он разместил соответствующую фотографию в Facebook и заявил, что ограничить свободу передвижения ему пытаются впервые.

Около 15.00 политик там же отписал, что судья для принятия решения удалился в совещательную комнату.

В чем подозревают Балашова

Следствие считает, что политик нарушил нормы Уголовного кодекса, разрушив памятник культурного наследия. Речь идет о постройке 6-этажного здания в буферной зоне Софии Киевской и Киево-Печерской Лавры, которая находится под охраной ЮНЕСКО. Вручить подозрение ему собирались 6 июля, однако наведываться в Печерское управление полиции Балашов не пожелал.

Далее, как сообщает издание "Страна", ссылаясь на источники в рядах правоохранителей, вручить подозрение политику пытались в его столичном офисе, который знаменит находящейся там статуей коровы. Заметив руководителя "либертарианцев" в кафе "Liberty", следователь стал оглашать вслух содержание документа. Однако, как утверждают источники, Балашов в тот момент бросился убегать. Избежать статуса подозреваемого, однако, это не помогло, и его дальнейшая неявка к следователю являлась бы поводом ходатайства полиции о его принудительной доставке в суд под конвоем для избрания уже более жесткой меры пресечения — содержания под стражей.

Следует отметить, что сам Балашов не подтверждает подлинность истории с его попытками избежать вручения подозрения и контактов со следователем. С его слов, явиться в управление полиции он планировал 19-20 июля, то есть на момент истечения срока давности по преступлению. Политик также сетовал, что правоохранители пытались обманом приблизиться к нему физически для принудительной доставки и даже маскировались под клиентов которые якобы хотели прийти к нему на консультацию.

"Я сказал: "Извините, до свидания, встретимся на следующей неделе". И я уехал, а чего мне не уезжать. Они сейчас буду подавать информацию, что типа я бежал. Я никуда не бежал, не прячусь. Настроен, чтобы это делать страшно публичным и показать "зеленой команде" и Генпрокурору Венидиктовой чем занимается Печерский РОВД и Печерская прокуратора. Какие-то неизвестные люди пытались вызвать меня куда-то, потому что подозрение вручается только следователем и с соблюдением всех процессуальных норм", – заявил руководитель "5.10".

Истинной целью начала расследования по себе Балашов считает шантаж с целью вымогательства с него денег.

"Прокуратура вместе с полицией кормится из Царского села, кошмарит бизнесменов и занимается непотребством вместе со всей Киевской властью. А само дело, которое они инкриминируют: по сносу памятника. А какой памятник они снесли, они пять лет не могут установить", — резюмировал Геннадий Балашов.