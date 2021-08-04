Нужно адвокату позвонить: Балашов сбежал от следователей, пытавшихся вручить подозрение (видео)

Погоня за Геннадием Балашовым продолжалась около трех минут, после чего бывший народный депутат III созыва сел в свой автомобиль и уехал.

Экс-нардеп и лидер политической партии "5.10" Геннадий Балашов убегал от следователей, пытавшихся вручить ему подозрение, информирует Facebook-сообщество "Киев оперативный".

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

На опубликованном видеоролике можно увидеть, как Геннадий Балашов, услышав, как следователь представляется, вышел из заведения.

Бывший народный депутат заявил следователям, что ему нужно позвонить своему адвокату и начал убегать от сотрудников правоохранительных органов.

"Геннадий Викторович, вы же понимаете, что это случится (вручение подозрение — ред.) рано или поздно. Скажите, вы отказываетесь получать сообщение о подозрении? Повестки вам приходили?", — спросил один из следователей.

Лидер политической партии "5.10" Геннадий Балашов заявил, что не знает, приходили ли ему повестки от следователей и снова стал убегать в неизвестном направлении.

Погоня за Геннадием Балашовым продолжалась около трех минут, после чего бывший народный депутат III созыва сел в свой автомобиль и уехал.

[ + – ] Геннадий Балашов убегает от следователей

Вероятно, в соцсетях опубликовали "побег" Геннадия Балашова от следователей, которые пытались ему вручить повестку еще в июле 2021 года. Сам же экс-нардеп утверждал, что не убегал от сотрудников правоохранительных органов и обещал явиться в управление полиции 19-20 июля.

26 июля Печерский суд Киева рассмотрел меру пресечения Геннадию Балашову и оказался отправлять лидера партии "5.10" под круглосуточный домашний арест, о чем ходатайствовал представитель стороны обвинения. Сам Геннадий Балашов проходит подозреваемым в уголовном производстве открытого по ч. 2 ст. 298 Уголовного кодекса Украины (умышленное разрушение или повреждение объектов культурного наследия или их частей).

Также Фокус рассказывал, что Геннадию Балашову запретили выезжать из Украины. Запрет связан с задолженностью Балашова по выплате алиментов, что подтверждает опубликованное им извлечение из реестра исполнительных производств. В феврале 2021 года Геннадий Балашов не смог вылететь в Стамбул из-за запрета покидать территорию Украины.