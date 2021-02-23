Балашову заборонили виїжджати з України, — ЗМІ

Заборона пов'язана із заборгованістю Балашова з виплати аліментів, що підтверджує опублікований ним витяг із реєстру виконавчих проваджень.

Лідер партії 5.10 Геннадій Балашов не зміг вилетіти в Стамбул — через заборону залишати територію України. Про це повідомив політолог Віктор Таран, інформує портал unian.ua.

За його словами, заборона повʼязана із заборгованістю Балашова з виплати аліментів, що підтверджує опублікований ним витяг із реєстру виконавчих проваджень.

"Проти Балашова відкрито виконавче провадження з несплати ним аліментів. А закон передбачає обмеження можливості виїзду з України таким особам — до сплати ними боргу. Таким чином, Балашов потрапив у статус невиїзного", — йдеться в повідомленні.

Водночас Таран наголошує, що Балашов спробував проігнорувати цю заборону і покинути країну.

"18 лютого Балашов мав намір вилетіти до Стамбулу, щоб відсвяткувати своє 60-річчя. Але щось пішло не так і його затримали прикордонники в аеропорту "Бориспіль". Результат — Балашову дозволу на виліт не дали і він святкував день народження вдома", — зазначає політолог.

Таким чином Балашов вперше за 7 років відсвяткував свій день народження в Україні. До цього, згідно із записами в його Facebook, він регулярно виїжджав у США, Італію, Іспанію та Португалію.