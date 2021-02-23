Балашову запретили выезжать из Украины, - СМИ

Запрет связан с задолженностью Балашова по выплате алиментов, что подтверждает опубликованное им извлечение из реестра исполнительных производств.

Лидер партии 5.10 Геннадий Балашов не смог вылететь в Стамбул — из-за запрета покидать территорию Украины. Об этом сообщил политолог Виктор Таран, информирует портал unian.ua.

По его словам, запрет связан с задолженностью Балашова по выплате алиментов, что подтверждает опубликованное им извлечение из реестра исполнительных производств.

"Против Балашова открыто исполнительное производство по неуплате им алиментов. А закон предусматривает ограничение возможности выезда из Украины таким лицам — до уплаты ими долга. Таким образом, Балашов попал в статус невыездного", - говорится в сообщении.

В то же время Таран подчеркивает, что Балашов попытался проигнорировать этот запрет и покинуть страну.

"18 февраля Балашов намеревался вылететь в Стамбул, чтобы отпраздновать свое 60-летие. Но что-то пошло не так и его задержали пограничники в аэропорту "Борисполь". Результат — Балашову разрешения на вылет не дали и он праздновал день рождения дома", - отмечает политолог.

Таким образом Балашов впервые за 7 лет отметил свой день рождения в Украине. До этого, согласно с записями в его Facebook, он регулярно выезжал в США, Италию, Испанию и Португалию.