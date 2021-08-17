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В Киеве за драку со следователем задержали экс-нардепа Балашова (видео)

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Геннадий Балашов, драка Балашова со следователем, Балашов в СИЗО, задержание Балашова
Фото: Игорь Черезов / Facebook | Балашов подрался со следователем и попал в СИЗО

Адвокат политика уже сказал — после инцидента у бывшего нардепа будут "явные проблемы со здоровьем". Хотя на камерах видно, что политик первым начал толкать силовика.

В понедельник, 16 августа, правоохранители задержали бывшего народного депутата, лидера партии "5.10" Геннадия Балашова по подозрению в нападении на следователя. Минувшую ночь политик провел в следственном изоляторе. Об этом в своем Facebook сообщил адвокат Балашова Игорь Черезов.

По словам юриста, его подзащитный был задержан "при непонятных следственных действиях" в Печерском районном отделе внутренних дел.

"Это возбуждено еще одно, новое уголовное производство, в успешном завершении которого, для клиента, мы уверены. Как, впрочем, и остальных, фейковых уголовных дел", — написал адвокат.

Черезов добавил, что после инцидента в РОВД у Балашова будут "явные проблемы со здоровьем".

"Ночь он проведет в следственном изоляторе", — написал юрист вечером в понедельник.

В комментарии изданию "Страна" Черезов объяснил, что политик задержан "в связи со стычкой со следователем".

В тот же день издание "Гордон" обнародовало в своем YouTube-канале видео инцидента. На кадрах можно увидеть, как Балашов первым толкает следователя плечом, после чего между ними началась потасовка.

Видео потасовки Балашова со следователем

Уже сегодня адвокат политика рассказал, что Балашов все еще находится в СИЗО и ему могут вручить подозрение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 345 Уголовного кодекса Украины (Умышленное причинение работнику правоохранительного органа или его близким родственникам побоев, легких или средней тяжести телесных повреждений в связи с выполнением этим работником служебных обязанностей). Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишения свободы на тот же срок.

"Будет ли он (Балашов — ред.) отпущен до рассмотрения меры пресечения — пока не известно", — добавил Черезов.

В чем еще обвиняют Балашова?

Версия правоохранителей

В частности, лидер партии "5.10" подозревается в умышленном повреждении объектов культурного наследия (ч.2 ст.298 УК Украины). Речь идет о расследовании, начатом еще летом 2016 года, которое касается строительства на участке в Печерском районе столицы. По данным журналистов, правоохранители полагают, что при строительстве политик нарушил этажность в буферной зоне объекта всемирного наследия "Киев: Собор Святой Софии и прилегающие монастырские здания, Киево-Печерская Лавра". Согласно документам, на которые ссылаются журналисты, политик должен был построить четырехэтажное здание, однако на деле оказалось, что постройка представляет собой шестиэтажное здание с мансардой, а со стороны улицы Редутной дом был пятиэтажным с цокольным этажом.

Уже 26 июля Печерский суд Киева отказался отправлять Балашова под круглосуточный домашний арест по этому делу.

Версия политика

Сам Балашов обвинил в открытии против него дела бизнесмена Евгения Черняка. В августе 2020 года между ними произошел конфликт в ходе форума Big money. Во время выступления на мероприятии Балашов рассказывал о своей партии "5.10", а после нескольких попыток вернуть разговор к бизнес-тематике, его попросили покинуть форум.

Осторожно, нецензурная лексика

Конфликт на форуме Big money

Уже в августе этого года Балашов на своем YouTube-канале выпустил видео, в котором обвинил Черняка в "заказе" и организации против него "восьми судов" по статье об унижении чести и достоинства. Политик в ходе выступления называет бизнесмена "червяков" и описывает происходящее с ним как возвращение 90-х.

"Червяк кошмарит Балашова на протяжении уже года (…) чтобы остановить поток правды", — утверждает экс-нардеп.

Осторожно, нецензурная лексика

Видео Балашова, посвященное конфликту с Черняком

В июле этого года в сети появилось видео, как Балашов убегал от следователей, пытавшихся вручить ему повестку в том же месяце. Сам экс-депутат утверждает, что не убегал от правоохранителей. После этого политик пришел на допрос в Печерское отделение полиции в костюме Бэтмена. Свой визит экс-нардеп завершил перепалкой с правоохранителями.