В Киеве за драку со следователем задержали экс-нардепа Балашова (видео)

Адвокат политика уже сказал — после инцидента у бывшего нардепа будут "явные проблемы со здоровьем". Хотя на камерах видно, что политик первым начал толкать силовика.

В понедельник, 16 августа, правоохранители задержали бывшего народного депутата, лидера партии "5.10" Геннадия Балашова по подозрению в нападении на следователя. Минувшую ночь политик провел в следственном изоляторе. Об этом в своем Facebook сообщил адвокат Балашова Игорь Черезов.

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По словам юриста, его подзащитный был задержан "при непонятных следственных действиях" в Печерском районном отделе внутренних дел.

"Это возбуждено еще одно, новое уголовное производство, в успешном завершении которого, для клиента, мы уверены. Как, впрочем, и остальных, фейковых уголовных дел", — написал адвокат.

Черезов добавил, что после инцидента в РОВД у Балашова будут "явные проблемы со здоровьем".

"Ночь он проведет в следственном изоляторе", — написал юрист вечером в понедельник.

В комментарии изданию "Страна" Черезов объяснил, что политик задержан "в связи со стычкой со следователем".

В тот же день издание "Гордон" обнародовало в своем YouTube-канале видео инцидента. На кадрах можно увидеть, как Балашов первым толкает следователя плечом, после чего между ними началась потасовка.

[ + – ] Видео потасовки Балашова со следователем

Уже сегодня адвокат политика рассказал, что Балашов все еще находится в СИЗО и ему могут вручить подозрение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 345 Уголовного кодекса Украины (Умышленное причинение работнику правоохранительного органа или его близким родственникам побоев, легких или средней тяжести телесных повреждений в связи с выполнением этим работником служебных обязанностей). Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишения свободы на тот же срок.

"Будет ли он (Балашов — ред.) отпущен до рассмотрения меры пресечения — пока не известно", — добавил Черезов.

В чем еще обвиняют Балашова?

Версия правоохранителей

В частности, лидер партии "5.10" подозревается в умышленном повреждении объектов культурного наследия (ч.2 ст.298 УК Украины). Речь идет о расследовании, начатом еще летом 2016 года, которое касается строительства на участке в Печерском районе столицы. По данным журналистов, правоохранители полагают, что при строительстве политик нарушил этажность в буферной зоне объекта всемирного наследия "Киев: Собор Святой Софии и прилегающие монастырские здания, Киево-Печерская Лавра". Согласно документам, на которые ссылаются журналисты, политик должен был построить четырехэтажное здание, однако на деле оказалось, что постройка представляет собой шестиэтажное здание с мансардой, а со стороны улицы Редутной дом был пятиэтажным с цокольным этажом.

Уже 26 июля Печерский суд Киева отказался отправлять Балашова под круглосуточный домашний арест по этому делу.

Версия политика

Сам Балашов обвинил в открытии против него дела бизнесмена Евгения Черняка. В августе 2020 года между ними произошел конфликт в ходе форума Big money. Во время выступления на мероприятии Балашов рассказывал о своей партии "5.10", а после нескольких попыток вернуть разговор к бизнес-тематике, его попросили покинуть форум.

Осторожно, нецензурная лексика

[ + – ] Конфликт на форуме Big money

Уже в августе этого года Балашов на своем YouTube-канале выпустил видео, в котором обвинил Черняка в "заказе" и организации против него "восьми судов" по статье об унижении чести и достоинства. Политик в ходе выступления называет бизнесмена "червяков" и описывает происходящее с ним как возвращение 90-х.

"Червяк кошмарит Балашова на протяжении уже года (…) чтобы остановить поток правды", — утверждает экс-нардеп.

Осторожно, нецензурная лексика

[ + – ] Видео Балашова, посвященное конфликту с Черняком

В июле этого года в сети появилось видео, как Балашов убегал от следователей, пытавшихся вручить ему повестку в том же месяце. Сам экс-депутат утверждает, что не убегал от правоохранителей. После этого политик пришел на допрос в Печерское отделение полиции в костюме Бэтмена. Свой визит экс-нардеп завершил перепалкой с правоохранителями.