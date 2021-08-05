Убежавший от следователей Балашов пришел на допрос в костюме Бэтмена (фото)

Поход в силовое ведомство экс-нардеп закончил словесной перепалкой с правоохранителями, после чего политик сел в свой автомобиль и уехал

Бывший народный депутат и лидер политической партии "5.10" Геннадий Балашов пришел на допрос в Печерское отделение полиции после того, как накануне убегал от следователей. Соответствующий пост он опубликовал у себя в Facebook.

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"Допросы становятся веселей. Сегодня на допросе, Бэтмен наблюдает за коррупционными действиями Кавуна. Печерская полиция, требуется чистка от фальсификаторов. Еще получил три повестки на следующую неделю и расширенную пидозру", — рассказал он.

По выходу из здания силовиков Балашов встретился с одним из силовиков и вспомнил про "червяков из 90-х" и "полицейскую мафию".

Уточним, что экс-нардепу инкриминируют ч.2. ст.298 УК Украины – умышленное разрешение или повреждение объектов культурного наследия.

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Напомним, вчера в сети появилось видео, как бывший народный депутат Геннадий Балашов убегал от следователей, которые пытались вручить ему подозрение. Сперва политик сказал, что ему нужно позвонить своим адвокатам, после чего начал стремительно уходить от правоохранителей. Тогда задержать его не удалось.

Скорее всего, ролик был снят еще в июле этого года. Тогда политик утверждал, что не убегал от полицейских, обещав им прийти в отделение.

Также мы рассказывали, что экс-нардепу Геннадию Балашову запретили выезжать за границу из-за задолженности политика по алиментам.