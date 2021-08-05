Балашов, який втік від слідчих, прийшов на допит у костюмі Бетмена (фото)

Похід у силове відомство екснардеп закінчив словесною перепалкою з правоохоронцями, після чого колишній народний депутат III скликання сів у свій автомобіль і поїхав.

Колишній народний депутат і лідер політичної партії "5.10" Геннадій Балашов прийшов на допит у Печерський відділок поліції після того, як напередодні тікав від слідчих. Відповідний допис він опублікував у себе у Facebook.

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"Допити стають веселішими. Сьогодні на допиті, Бетмен спостерігає за корупційними діями Кавуна. Печерська поліція, потрібно чистка від фальсифікаторів. Ще отримав три повістки на наступний тиждень і розширену підозру", — розповів він.

Після виходу з будівлі силовиків Балашов зустрівся з одним із силовиків і згадав про "черв'яків із 90-х" і "поліцейську мафію".

Уточнимо, що екснардепу інкримінують ч. 2. ст. 298 КК України — умисний дозвіл або пошкодження об'єктів культурної спадщини.

Обережно, на кадрах присутня ненормативна лексика!

Нагадаємо, вчора в мережі з'явилося відео, як колишній народний депутат Геннадій Балашов тікав від слідчих, які намагалися вручити йому підозру. Спершу політик сказав, що йому потрібно зателефонувати своїм адвокатам, після чого почав стрімко йти від правоохоронців. Тоді затримати його не вдалося.

Швидше за все, ролик був знятий ще в липні цього року. Тоді політик стверджував, що не тікав від поліцейських, обіцяючи їм прийти у відділок.

Також ми розповідали, що екснардепу Геннадію Балашову заборонили виїжджати за кордон через заборгованість політика за аліменти.