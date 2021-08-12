Кожен п'ятий "слуга народу" відзначився участю в гучному скандалі, — КВУ

За два роки роботи нинішнього скликання Верховної Ради 53 депутати з фракції "Слуга народу" стали фігурантами публічних розглядів.

Аналіз відкритих джерел показує, що за два роки роботи Верховної Ради IX скликання багато депутатів від "Слуги народу" стали учасниками публічних скандалів. Вони були пов'язані зі звинуваченнями в корупції, неетичною поведінкою, проросійськими заявами. Всього фігурантами таких скандалів став кожен п'ятий депутат фракції або 53 людини. Такі дані наводить Комітет виборців України (КВУ).

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Голова КВУ Олексій Кошель вважає, що можливою причиною такої скандальності депутатів є формування виборчого списку партії на основі не професійних якостей кандидатів, а особистих симпатій. "В результаті до парламенту потрапили десятки людей, які ніколи раніше не займалися політикою і не розуміють основ публічної комунікації", — пояснив він.

Лідерами за кількістю публічних скандалів є Микола Тищенко, Олександр Дубінський, Євгеній Шевченко, Максим Бужанський, Давид Арахамія.

Основні фігуранти публічних скандалів з фракції "Слуга народу":

Давид Арахамія — неодноразово відзначався одіозними заявами і коментарями (щодо ядерної зброї, розмови Зеленського з Джозефом Байденом на підвищених тонах, можливості постачання води в Крим і т.д.).

Олександр Корнієнко — разом з Арахамією потрапив у сексистський скандал через висловлювання про колегу по фракції.

Микола Тищенко — робота його ресторану "Велюр" під час локдауну, порушення карантинних норм на дні народженні дружини, поведінка під час виборів народного депутата в Івано-Франківській області.

Євгеній Шевченко — зробив публічний візит до Олександра Лукашенка, який різко негативно висловлюється про Україну та її керівництво.

Єлизавета Богуцька — назвала відомого українського соціолога Євгена Головаху "дідусем" та "деяким Євгеном Івановичем з позаминулого століття". Назвала коронавірус аферою, а світову паніку через хворобу — "коронабіссям".

Євгеній Брагар — запропонував одній з глядачок телеканалу продати собаку, щоб заплатити за комуналку. Потрапив у скандал з патрульними: його запідозрили у водінні під наркотиками.

Олександр Юрченко — його звинуватили у спробі отримання хабара за внесення пропозицій до законопроекту.

Максим Бужанський — обізвав журналістку "тупою вівцею", відомий своїми провокаційними заявами щодо російсько-української війни і ставленням до історичних подій.

Василь Вірастюк — поскаржився, що на Прикарпатті мало символіки з "Великим будівництвом".

Юлія Гришина — назвала Верховну Раду "Верховною советом".

Оксана Дмитрієва — була помічена в стінах Верховної Ради в супер дорогому вбранні.

Гео Лерос — побився у Верховній Раді з депутатом Бужанським.

Олександр Дубінський — потрапив під санкції США через втручання в їх президентські вибори, пояснив наявність дорогих автомобілів у його родині фразою "мама любить швидкість", звинувачував депутатів "Слуги народу" в отриманні "чорної зарплати".

Роман Іванісов — стало відомо, що він мав судимість за групове зґвалтування.

Юрій Камельчук — порушував правила паркування під Радою. Відомий антиковідними заявами.

Данило Гетманцев — звинувачений у лобізмі інтересів представників грального бізнесу.

Валерій Колюх — під час засідання ВР бронював готель в Домінікані.

Ольга Василевська-Смаглюк — назвала коронавірус маркетинговим ходом.

Богдан Торохтій — звернувся до мера Києва з проханням надати в користування 8 квартир для своїх помічників.

Маргарита Шол, Олександр Хайду, Павло Халімон — незаконно відвідали один з ресторанів Києва під час локдауну.

Олег Арсенюк — влаштував бійку в одному з ресторанів Черкас.

Юрій Корявченков — звинувачений у спробі лобіювання бізнес-інтересів у Кривому Розі.

Микола Галушко — звинуватив свою партію в торгівлі місцями у списках на місцевих виборах.

Мар'яна Безугла — в декларації занизила вартість квартири у Києві.

Анна Колесник — під час виступу у ВР головнокомандувача ЗСУ в месенджері написала, що "потрібно валити з цієї країни".

Андрій Стріхарський — влаштував бійку в одному з ресторанів.

Олена Кріворучкіна — вела інтимне листування під час засідання ВР.

Ірина Верещук — у 2019 році заявила, що Україну не чекають в НАТО, тому варто переглянути підхід до відносин з альянсом.

Анна Скороход — заявила про тиск керівництва партії на неї та її родину нібито через її голосування всупереч загальній позиції партії.

Антон Поляков — заявив, що був виключений зі складу фракції через те, що розкритикував рішення політсили у своєму Telegram-каналі.

Олександр Куницький — журналісти звинуватили його в лобізмі і рекламуванні свого бізнесу у ВР.

Сергій Литвиненко, Олена Копанчук — помічені в кнопкодавстві.

Андрій Одарченко — під час відпочинку через конфлікт його вдарили по обличчю.

Анатолій Остапенко — вів непристойну переписку зі знайомим під час засідання Ради.

Євген Петруняк — помічений за переглядом в залі Ради провокаційних медіафайлів.

Микита Потураєв — з трибуни ВР запропонував "розстріляти ОПЗЖ", що спровокувало бійку.

Михайло Радуцький — журналісти опублікували фото нецензурного листування депутата у ВР про призначення міністра охорони здоров'я.

Олег Семінський — вдарив чоловіка у Чернігові, пошкодив його автомобіль.

Володимир Тимофійчук — на початку роботи ВР оскандалився заявою про те, що в політиці він займався фермерством у "Коломойському районі". Про свою політичну програму сказав, що він нічого не обіцяв і не обіцяє.

Олександр Качура — публічний конфлікт з мером Сум. Мер облив водою депутата, яку Качура приніс з собою, щоб продемонструвати якість води у місті.

Олег Воронько, Остап Шипайло, Олександр Трухін, Степан Чернявський, Павло Павлиш — депутати-мільйонери, які орендують житло в Києві за бюджетні кошти.

Андрій Герус — в листопаді 2019 року побився з Олегом Ляшко в аеропорту.

Руслан Стефанчук — знімав квартиру у тещі за бюджетні кошти.

Галина Третьякова — говорила про "дітей низької якості".

Богдан Яременко — став фігурантом секс-скандалу у Верховній Раді.

В'ячеслав Медяник — САП відкрила провадження після оприлюднення в ЗМІ листування нардепа, де той обіцяє "вирішити питання" з прокуратурою.

У КВУ зазначають, що незважаючи на обіцянки президента Володимира Зеленського прощатися зі скандальними депутатами, більшість з них досі є членами фракції.

Нагадаємо, протягом першого року президентства Володимира Зеленського отримали державні посади не менше 30 осіб, які раніше працювали в структурах "Студії Квартал 95", її дочірніх організаціях, надавали послуги компанії, співпрацювали із Зеленським на професійній основі, були знайомими, друзями, родичами Зеленського або його оточення. З них 12 осіб безпосередньо працювали в "Студії Квартал 95".

Фокус раніше писав, що через два роки після перемоги на президентських виборах Володимир Зеленський остаточно втратив первісну команду, але обріс новою, набагато впливовішою. Саме вона тепер грає президента.