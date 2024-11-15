Нардеп Шевченко вперше прокоментував затримання та підозру: деталі судового засідання

Нардеп Євгеній Шевченко підозрює, що на нього чинять політичний тиск і через це відкрили кримінальну справу. На питання, хто саме тисне, підняв палець догори і звів очі.

Українська влада начебто намагається натиснути на народного депутата Євгенія Шевченка і саме тому він опинився в суді, де йому обирають запобіжний захід. Підозри ґрунтуються на експертизі висловлювань у соцмережах. Перед початком засідання нардеп дав перший коментар щодо затримання. З його слів, все інше, крім заяв у соцмережах, це "домисли". Трансляція засідання відбулась на YouTube-каналі "5 каналу".

Шевченко пояснив, що дехто в українській політиці незадоволений його висловлюваннями у соцмережах. Частина звинувачень проти нього — вигадка правоохоронних органів, які він назвав "домислами".

"Всі підозри ґрунтуються на моїх висловлюваннях. Є експертиза, яка говорить, що там склад злочину, — те, що я говорив, все, крапка. Все інше — це якісь домисли. Десь в YouTube і десь в Telegram-каналі декілька [дописів]. Це просто політика. Це просто незадоволення моєю особистою думкою: кого незадоволення, самі догадаєтесь", — почули журналісти.

Пояснюючи, з якого місця, на думку нардепа, іде незадоволення, він показав пальцем догори і підвів очі.

Євгеній Шевченко - що відбулось на суді 15 листопада Фото: Скриншот/5 канал

Тим часом на початку судового засідання представник прокуратури заявив, що просить для Шевченка обрати запобіжний захід — 60 діб під арештом. Адвокат нардепа спробував обґрунтувати, чому цього не потрібно робити, чути під час відеотрансляції. Один з його аргументів — неможливість знищити докази: інтерв'ю в YouTube та публікації в Telegram.

Євгеній Шевченко — деталі справи

Зазначимо, 14 листопада СБУ повідомила, що за підозрою у державній зраді затримала народного депутата. Ім'я фігуранта не вказувалось, але ЗМІ та нардеп Олексій Гончаренко підтвердили, що ідеться про Євгенія Шевченка. Правоохоронці описали суть підозр. Частина з них стосується антиукраїнських висловлювань та публікацій. Частина — поїздки в Білорусь та спробу домовитись про продаж аміачних добрив та електроенергії з належних політику підприємств.

Фокус писав про те, чим відомий Шевченко. Зокрема, політик потрапив у базу "Миротворець" і погодився виступати на кремлівському "Першому каналі" разом з ватажком бойовиків Денисом Пушиліним. Крім того, він вітав Олександра Лукашенка з незаконною "перемогою" на виборах, а після поїздки в Білорусь заявив, що мав там розвідувальну місію. У листопаді 2024 року нардеп опублікував критичні заяви у бік президента України Володимира Зеленського: припустив, що через нього продовжується війна і запропонував капітулювати.

Нагадуємо, 14 листопада відбулось засідання щодо обрання запобіжного заходу для іншого нардепа — Миколи Тищенка, який сказав кілька слів та розсмішив публіку.