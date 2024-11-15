Нардеп Шевченко впервые прокомментировал задержание и подозрение: детали судебного заседания

Нардеп Евгений Шевченко подозревает, что на него оказывают политическое давление и из-за этого открыли уголовное дело. На вопрос, кто именно давит, поднял палец вверх и поднял глаза.

Украинская власть якобы пытается надавить на народного депутата Евгения Шевченко и именно поэтому он оказался в суде, где ему избирают меру пресечения. Подозрения основываются на экспертизе высказываний в соцсетях. Перед началом заседания нардеп дал первый комментарий относительно задержания. По его словам, все остальное, кроме заявлений в соцсетях, это "домыслы". Трансляция заседания состоялась на YouTube-канале "5 канала".

Шевченко объяснил, что некто в украинской политике недоволен его высказываниями в соцсетях. Часть обвинений против него — выдумка правоохранительных органов, которые он назвал "домыслами".

"Все подозрения основываются на моих высказываниях. Есть экспертиза, которая говорит, что там состав преступления, — то, что я говорил, все, точка. Все остальное — это какие-то домыслы. Где-то в YouTube и где-то в Telegram-канале несколько [сообщений]. Это просто политика. Это просто недовольство моим личным мнением: кого недовольство, сами догадаетесь", — услышали журналисты.

Объясняя, из какого места, по мнению нардепа, идет недовольство, он показал пальцем вверх и поднял глаза.

Евгений Шевченко — что произошло на суде 15 ноября Фото: Скриншот/5 канал

Между тем в начале судебного заседания представитель прокуратуры заявил, что просит для Шевченко избрать меру пресечения — 60 суток под арестом. Адвокат нардепа попытался обосновать, почему этого не нужно делать, слышно во время видеотрансляции. Один из его аргументов — невозможность уничтожить доказательства: интервью в YouTube и публикации в Telegram.

Евгений Шевченко — детали дела

Отметим, 14 ноября СБУ сообщила, что по подозрению в государственной измене задержала народного депутата. Имя фигуранта не указывалось, но СМИ и нардеп Алексей Гончаренко подтвердили, что речь идет о Евгении Шевченко. Правоохранители описали суть подозрений. Часть из них касается антиукраинских высказываний и публикаций. Часть — поездки в Беларусь и попытки договориться о продаже аммиачных удобрений и электроэнергии из принадлежащих политику предприятий.

Фокус писал о том, чем известен Шевченко. В частности, политик попал в базу "Миротворец" и согласился выступать на кремлевском "Первом канале" вместе с главарем боевиков Денисом Пушилиным. Кроме того, он поздравлял Александра Лукашенко с незаконной "победой" на выборах, а после поездки в Беларусь заявил, что имел там разведывательную миссию. В ноябре 2024 года нардеп опубликовал критические заявления в сторону президента Украины Владимира Зеленского: предположил, что из-за него продолжается война и предложил капитулировать.

Напоминаем, 14 ноября состоялось заседание по избранию меры пресечения для другого нардепа — Николая Тищенко, который сказал несколько слов и рассмешил публику.