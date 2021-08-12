Каждый пятый "слуга народа" отметился участим в громком скандале, – КИУ

За два года работы нынешнего созыва Верховной Рады 53 депутата из фракции "Слуга народа" стали фигурантами публичных разбирательств.

Анализ открытых источников показывает, что за два года работы Верховной Рады IX созыва многие депутаты от "Слуги народа" стали участниками публичных скандалов. Они были связаны с обвинениями в коррупции, неэтичным поведением, пророссийскими заявлениями. Всего фигурантами таких скандалов стал каждый пятый депутат фракции или 53 человека. Такие данные приводит Комитет избирателей Украины (КИУ).

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Председатель КИУ Алексей Кошель считает, что возможной причиной такой скандальности депутатов является формирование избирательного списка партии на основе не профессиональных качеств кандидатов, а личных симпатий. "В результате в парламент попали десятки человек, которые никогда раньше не занимались политикой и не понимают основ публичной коммуникации", – пояснил он.

Лидерами по количеству публичных скандалов являются Николай Тищенко, Александр Дубинский, Евгений Шевченко, Максим Бужанский, Давид Арахамия.

Основные фигуранты публичных скандалов из фракции "Слуга народа":

Давид Арахамия – неоднократно отмечался одиозными заявлениями и комментариями (относительно ядерного оружия, разговора Зеленского с Джозефом Байденом на повышенных тонах, возможности предоставления воды в Крыму и т.д.).

Александр Корниенко – вместе с Арахамией попал в сексистский скандал из-за высказываний о коллеге по фракции.

Николай Тищенко – работа его ресторана "Велюр" во время локдауна, нарушение карантинных норм на дне рождении жены, поведением во время выборов народного депутата в Ивано-Франковской области.

Евгений Шевченко – совершил публичный визит к Александру Лукашенко, который резко негативно высказывается об Украине и ее руководстве.

Елизавета Богуцкая – назвала известного украинского социолога Евгения Головаху "дедушкой" и "некием Евгением Ивановичем из позапрошлого века". Назвала коронавирус аферой, а мировую панику из-за болезни – "коронабесием".

Евгений Брагарь – предложил одной из зрительниц телеканала продать собаку, чтобы заплатить за коммуналку. Попал в скандал с патрульными: его заподозрили в вождении под наркотиками.

Александр Юрченко – его обвинили в попытке получения взятки за внесение предложений к законопроекту.

Максим Бужанский – обозвал журналистку "тупой овцой", известный своими провокационными заявлениями относительно российско-украинской войны и отношением к историческим событиям.

Василий Вирастюк – пожаловался, что на Прикарпатье мало символики с "Большим строительством".

Юлия Гришина – назвала Верховную Раду "Верховным Советом".

Оксана Дмитриева – была замечена в стенах Верховной Рады в супер дорогом наряде.

Гео Лерос – подрался в Верховной Раде с депутатом Бужанским.

Александр Дубинский – попал под санкции США из-за вмешательства в их президентские выборы, объяснил наличие дорогих автомобилей в его семье фразой "мама любит скорость", обвинял депутатов "Слуги народа" в получении "черной зарплаты".

Роман Иванисов – стало известно, что он имел судимость за групповое изнасилование.

Юрий Камельчук – нарушал правила парковки под Радой. Известен атиковиднимы заявлениями.

Даниил Гетманцев – обвинен в лоббизме интересов представителей игорного бизнеса.

Валерий Колюх – во время заседания ВР бронировал отель в Доминикане.

Ольга Василевская-Смаглюк – назвала коронавирус маркетинговым ходом.

Богдан Торохтий – обратился к мэру Киева с просьбой предоставить в пользование 8 квартир для своих помощников.

Маргарита Шол, Александр Хайду, Павел Халимон – незаконно посетили один из ресторанов Киева во время локдауна.

Олег Арсенюк – устроил драку в одном из ресторанов Черкасс.

Юрий Корявченков – обвинен в попытке лоббирования бизнес-интересов в Кривом Роге.

Николай Галушко – обвинил свою партию в торговле местами в списках на местных выборах.

Марьяна Безуглая – в декларации занизила стоимость квартиры в Киеве.

Анна Колесник – во время выступления в ВР главнокомандующего ВСУ в мессенджере написала, что "нужно валить из этой страны".

Андрей Стрихарский – устроил драку в одном из ресторанов.

Елена Криворучкина – вела интимную переписку во время заседания ВР.

Ирина Верещук – в 2019 году заявила, что Украину не ждут в НАТО, поэтому стоит пересмотреть подход к отношениям с альянсом.

Анна Скороход – заявила о давлении руководства партии на нее и ее семью якобы из-за ее голосования вопреки общей позиции партии.

Антон Поляков – заявил, что был исключен из состава фракции из-за того, что раскритиковал решение политсилы в своем Telegram-канале.

Александр Куницкий – журналисты обвинили его в лоббизме и рекламировании своего бизнеса в ВР.

Сергей Литвиненко, Елена Копанчук – замечены в кнопкодавстве.

Андрей Одарченко – во время отдыха в ходе конфликта его ударили по лицу.

Анатолий Остапенко – вел непристойную переписку со знакомым во время заседания Рады.

Евгений Петруняк – замечен за просмотром в зале Рады провокационных медиафайлов.

Никита Потураев – с трибуны ВР предложил "расстрелять ОПЗЖ", что спровоцировало драку.

Михаил Радуцкий – журналисты опубликовали фото нецензурной переписки депутата в ВР о назначении министра здравоохранения.

Олег Семинский – ударил мужчину в Чернигове, повредил его автомобиль.

Владимир Тимофийчук – в начале работы ВР оскандалился заявлением о том, что в политике он занимался фермерством в "Коломойскому районе". О своей политической программе сказал, что он ничего не обещал и не обещает.

Александр Качура – публичный конфликт с мэром Сум. Мэр облил водой депутата, которую Качура принес с собой, чтобы продемонстрировать качество воды в городе.

Олег Воронько, Остап Шипайло, Александр Трухин, Степан Чернявский, Павел Павлиш – депутаты-миллионеры, которые арендуют жилье в Киеве за бюджетные средства.

Андрей Герус – в ноябре 2019 года подрался с Олегом Ляшко в аэропорту.

Руслан Стефанчук – снимал квартиру у тещи за бюджетные средства.

Галина Третьякова – говорила о "детях низкого качества".

Богдан Яременко – стал фигурантом секс-скандала в Верховной Раде.

Вячеслав Медяник – САП открыла производство после обнародования в СМИ переписки нардепа, где тот обещает "решить вопрос" с прокуратурой.

В КИУ отмечают, что несмотря на обещания президента Владимира Зеленского прощаться со скандальными депутатами, большинство из них до сих пор являются членами фракции.

Напомним, в течение первого года президентства Владимира Зеленского получили государственные должности не менее 30 человек, которые раньше работали в структурах "Студии Квартал 95", ее дочерних организациях, предоставляли услуги компании, сотрудничали с Зеленским на профессиональной основе, были знакомыми, друзьями, родственниками Зеленского или его окружение . Из них 12 человек непосредственно работали в "Студии Квартал 95".

Фокус ранее писал, что спустя два года после победы на президентских выборах Владимир Зеленский окончательно растерял первоначальную команду, но оброс новой, куда более влиятельной. Именно она теперь играет президента.