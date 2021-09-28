Члени сімей 58 нардепів від "Слуги народу" придбали дорогі автомобілі та квартири, — КВУ

Самі депутати з монобільшості в 2020 році купили 20 квартир, 67 земельних ділянок і 74 автомобілі.

Кожна четверта сім'я депутата з фракції "Слуга народу" за час роботи нинішнього скликання парламенту (останні два роки) задекларувала придбання цінного майна. Про це повідомив Комітет виборців України (КВУ).

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Члени сімей 58 депутатів повідомили про придбання автомобілів, квартир, земельних ділянок на загальну суму майже 60 млн грн.

Придбані 38 автомобілів. Їх придбали дружини депутатів Юрія Корявченкова (2 млн грн), Богдана Яременка (Volvo, 1 млн), Костянтина Касая (BMW, 3,7 млн), Павла Якименка (BMW, 2,9 млн), Юрія Арістова (Porshe, 2,3 млн), Андрія Геруса (1,4 млн), Олександра Завитневича (1,5 млн), Олексія Леонова (Mercedes-Benz, 1,5 млн) та ін.

13 депутатів вказали в деклараціях, що користуються автомобілями, які належать їхнім родичам, переважно дружинам.

Також нардепи вказали 25 земельних ділянок і 12 квартир, придбаних членами їх сімей. Наприклад, Роман Мулик задекларував котедж у курортному селі Поляниця вартістю 1,1 млн грн, який знаходиться у власності його дочки. Галина Третьякова задекларувала земельну ділянку вартістю 490 тис. грн, яка знаходиться у власності чоловіка. Костянтин Касай задекларував отримання дружиною права власності на квартиру, будинок і земельну ділянку. Олексій Устенко задекларував придбання дружиною квартири в Києві вартістю 5 млн грн.

"Декларування дорогих покупок членами сімей може бути частиною схеми з легалізації стану народних депутатів", — зазначив голова КВУ Олексій Кошель.

Раніше КВУ вже вказував на різке зростання купівельної спроможності "слуг народу" — протягом 2020 року 97 нардепів задекларували придбання цінного майна. Сумарно вони купили 20 квартир, 67 земельних ділянок і 74 автомобілі.

У січні проєкт "Слідство.Інфо" опублікував своє розслідування. У ньому зазначалося, що в 2019 році до Верховної Ради потрапило чимало людей з невеликим достатком, багато хто приїхав на перше засідання парламенту на метро або на дуже бюджетних авто. Але незабаром у ЗМІ почали писати про зарплати в конвертах для "слуг" і хабарі за ухвалення "потрібних" законів. Одному з нардепів — Олександру Юрченку — в 2020 році НАБУ навіть оголосило підозру в одержанні неправомірної вигоди.

Депутат Андрій Клочко у вересні стверджував, що його родичі досить самостійні, щоб купувати нерухомість та автомобілі, а фінансові питання з ними не обговорюють.

Нагадаємо, за два роки роботи нинішнього скликання Верховної Ради 53 депутати з фракції "Слуга народу" стали фігурантами публічних розглядів.

Протягом першого року президентства Володимира Зеленського отримали державні посади не менше 30 осіб, які раніше працювали в структурах "Студії Квартал 95", її дочірніх організаціях, надавали послуги компанії, співпрацювали із Зеленським на професійній основі, були знайомими, друзями, родичами Зеленського або його оточення.