Члены семей 58 нардепов от "Слуги народа" приобрели дорогие автомобили и квартиры, – КИУ

Сами депутаты из монобольшинства в 2020 году купили 20 квартир, 67 земельных участков и 74 автомобиля.

Каждая четвертая семья депутата из фракции "Слуга народа" за время работы нынешнего созыва парламента (последние два года) задекларировала приобретение ценного имущества. Об этом сообщил Комитет избирателей Украины (КИУ).

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Члены семей 58 депутатов сообщили о приобретении автомобилей, квартир, земельных участков на общую сумму около 60 млн грн.

Куплено 38 автомобилей. Их приобрели жены депутатов Юрия Корявченкова (2 млн грн), Богдана Яременко (Volvo, 1 млн), Константина Касая (BMW, 3,7 млн), Павла Якименко (BMW, 2,9 млн), Юрия Аристова (Porshe, 2,3 млн), Андрея Геруса (1,4 млн), Александра Завитневича (1,5 млн), Алексея Леонова (Mercedes-Benz, 1,5 млн) и др.

13 депутатов указали в декларациях, что пользуются автомобилями, которые принадлежат их родственникам, преимущественно женам.

Также нардепы указали 25 земельных участков и 12 квартир, приобретенных членами их семей. Например, Роман Мулик задекларировал коттедж в курортном селе Поляница стоимостью 1,1 млн грн, который находится в собственности его дочери. Галина Третьякова задекларировала земельный участок стоимостью 490 тыс. грн, который находится в собственности мужа. Константин Касай задекларировал получение женой права собственности на квартиру, дом и земельный участок. Алексей Устенко задекларировал приобретение женой квартиры в Киеве стоимостью 5 млн грн.

"Декларирование дорогих покупок членами семей может быть частью схемы по легализации состояния народных депутатов", – отметил председатель КИУ Алексей Кошель.

Ранее КИУ уже указывал на резкий рост покупательной способности "слуг народа" – в течение 2020 года 97 нардепов задекларировали приобретения ценного имущества. Суммарно они купили 20 квартир, 67 земельных участков и 74 автомобиля.

В январе проект "Слидство.Инфо" опубликовал свое расследование. В нем отмечалось, что в 2019 году в Верховную Раду попало немало людей со скромным достатком, многие приехали на первое заседание парламента на метро или на очень бюджетных авто. Но вскоре в СМИ начали писать о зарплатах в конвертах для "слуг" и взятках за принятие "нужных" законов. Одному из нардепов – Александру Юрченко – в 2020 году НАБУ даже объявило подозрение в получении неправомерной выгоды.

Депутат Андрей Клочко в сентябре утверждал, что его родственники достаточно самостоятельны, чтобы покупать недвижимость и автомобили, а финансовые вопросы с ними он не обсуждает.

Напомним, за два года работы нынешнего созыва Верховной Рады 53 депутата из фракции "Слуга народа" стали фигурантами публичных разбирательств.

В течение первого года президентства Владимира Зеленского получили государственные должности не менее 30 человек, которые раньше работали в структурах "Студии Квартал 95", ее дочерних организациях, предоставляли услуги компании, сотрудничали с Зеленским на профессиональной основе, были знакомыми, друзьями, родственниками Зеленского или его окружения.