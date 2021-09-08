"С родителями не живу": Клочко заявил, что не помогал матери с покупками на 14 млн грн

Депутат Рады утверждает, что его родственники и так достаточно самостоятельны, чтобы покупать недвижимость и автомобили, а финансовые вопросы с ними не обсуждались.

Андрей Клочко — депутат Верховной Рады от фракции "Слуга народа", возглавляющий Комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроения — заявил, что не имеет отношения к покупке его родственниками имущества на 14 млн грн, включая дом, квартиру и автомобиль Tesla Model X. Комментарий нардепа опубликован на его странице в Facebook.

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"Я — совершеннолетний человек, с родителями не живу уже 14 лет, имею свою семью. К приобретению недвижимости, о которой сообщили журналисты, не имею никакого отношения", — написал парламентарий, отметив, что сожалеет из-за волны негатива, которая вылилась на его семью из-за его политической деятельности.

Клочко отметил, что матери помогает сестра, с его слов — достаточно обеспеченный человек, поскольку является собственником медицинского бизнеса. Депутат добавил, что супруг сестры возглавляет филиал международной компании в Украине, а потому вместе они имеют возможность проводить операции с недвижимостью без его помощи и согласия.

"Слуга народа" добавил, что не обсуждает с родственниками финансовые вопросы.

"Единственное, что я знаю — и мама, и сестра продали квартиру, которая находилась в их собственности, и купили другие — добавив собственные накопления и мой подарок, который я сделал еще в 2018 году, продав двухкомнатную квартиру в Броварах", — заявил Клочко.

Что известно о дорогостоящих покупках матери Клочко

Мать Андрея Клочко, которой 70 лет, стала собственницей недвижимого имущества и автомобиля, общая их стоимость составила 14,5 млн грн. Покупки делались в течение последних двух лет — уже после того, как Клочко вступил в должность депутата Верховной Рады. В частности, об этом утверждают журналисты Bihus.info.

Фокус в отдельном материале рассказывал о том, как государственные чиновники скрывают свои реальные доходы. Как выяснилось, способов у них для этого довольно много, и "богатый родственник" является одним из наиболее популярных из них.