Красиво жить не запретишь: мама депутата Андрея Клочко за два года потратила 14,5 млн грн (видео)

Среди покупок матери нардепа — недвижимость в столичном ЖК "Ривьера", дом в коттеджном поселке под Броварами и новый автомобиль Tesla Model X.

70 –летняя Наталья Клочко, мать народного депутата от партии "Слуга народа" Андрея Клочко, стала владелицей недвижимости и авто на общую сумму 14,5 млн гривен. Столь затратные покупки совершались последние два года, то есть с момента получения депутатского мандата ее сыном. Об этом говорится в расследовании независимой команды журналистов из Bihus.info

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По словам журналистов, Наталья Клочко приобрела в августе этого года две квартиры в Киеве – площадью 200 и 60 кв. метров, а также нежилое помещение размером 4,5 кв.м в столичном ЖК "Ривьера". Общая стоимость недвижимости в Киеве составляет примерно 9,5 млн гривен. Весной 2021 года она также приобрела дом в селе Перемога под Броварами общей площадью 150 кв.м в коттеджном поселке "Viva Village Town". Ориентировочная стоимость дома составляет 1.8 млн гривен.

В прошлом году мама нардепа стала владелицей участка в 24 сотки в Блиставице Киевской области, который находится на территории закрытого коттеджного городка, вокруг которого находятся живописные лес и озеро. Цена одной сотки в этой местности находится в районе 86 тыс. гривен без учета коммуникаций, поэтому участок Наталье обошелся в 2.6 млн гривен.

В числе прочего имущества за Натальей Клочко числится и новый автомобиль Тesla Model X. Модель 2016 года на вторичном рынке можно приобрести за 1,2 млн гривен.

Журналисты Bihus.info не нашли Наталью Клочко ни в каких бизнес-реестрах и поэтому решили задать несколько вопросов ее сыну Андрею о происхождении денежных средств. " Мы посмотрели, что на вашей маме нет такого масштабного бизнеса, чтоб она могла себе такое позволить. Это вы ее финансируете?" — спросила журналистка у народного депутата. На что Клочко ответил, что он не финансирует покупки своей мамы, и посоветовал со всеми вопросами обращаться к ней.

Согласно декларации Андрея Клочко за 2020 год у семьи нардепа собственного жилья нет. В графе о недвижимости указано несколько квартир для регистрации, и одна на 100 кв. м находится в аренде. Из авто у депутата имеется два автомобиля ЗАЗ, Volkswagen Touareg 2011 и Toyota Rav4 2016 годов выпуска.

[ + – ] Подробности расследования Bihus.info с 24:45 минуты

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