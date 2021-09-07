Красиво жити не заборониш: мама депутата Андрія Клочка за два роки витратила 14,5 млн грн (відео)

Серед покупок матері нардепа — нерухомість у столичному ЖК "Рів'єра", будинок у котеджному селищі під Броварами і новий автомобіль Tesla Model X.

70-річна Наталія Клочко, мати народного депутата від партії "Слуга народу" Андрія Клочка, стала власницею нерухомості й авто на загальну суму 14,5 млн гривень. Настільки витратні покупки відбувалися останні два роки, тобто з моменту отримання депутатського мандата її сином. Про це йдеться в розслідуванні незалежної команди журналістів із Bihus.info

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За словами журналістів, Наталія Клочко придбала в серпні цього року дві квартири в Києві — площею 200 і 60 кв. метрів, а також нежитлове приміщення розміром 4,5 кв.м у столичному ЖК "Рів'єра". Загальна вартість нерухомості в Києві становить приблизно 9,5 млн гривень. Навесні 2021 року вона також придбала будинок у селі Перемога під Броварами загальною площею 150 кв.м у котеджному селищі "Viva Village Town". Орієнтовна вартість будинку становить 1.8 млн гривень.

У минулому році мама нардепа стала власницею ділянки в 24 сотки в Блиставиці Київської області, яка розташована на території закритого котеджного містечка, навколо якого є мальовничий ліс і озеро. Ціна однієї сотки в цій місцевості перебуває в районі 86 тис. гривень без урахування комунікацій, тому ділянка Наталії обійшлася в 2.6 млн гривень.

У числі іншого майна за Наталею Клочко числиться і новий автомобіль Тesla Model X. Модель 2016 року на вторинному ринку можна придбати за 1,2 млн гривень.

Журналісти Bihus.info не знайшли Наталю Клочко ні в яких бізнес-реєстрах і тому вирішили поставити кілька запитань її синові Андрію про походження коштів. "Ми подивилися, що на вашій мамі немає такого масштабного бізнесу, щоб вона могла собі таке дозволити. Це ви її фінансуєте?" — запитала журналістка в народного депутата. На що Клочко відповів, що він не фінансує покупки своєї мами, і порадив з усіма питаннями звертатися до неї.

Згідно з декларацією Андрія Клочка за 2020 рік у сім'ї нардепа власного житла немає. У графі про нерухомість вказано кілька квартир для реєстрації, і одна на 100 кв. м перебуває в оренді. З авто у депутата є два автомобілі ЗАЗ, Volkswagen Touareg 2011 і Toyota Rav4 2016 років випуску.

[ + – ] Подробиці розслідування Bihus.info з 24:45 хвилини

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