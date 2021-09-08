"З батьками не живу": Клочко заявив, що не допомагав матері з покупками на 14 млн грн

Депутат Ради стверджує, що його родичі й так достатньо самостійні, щоб купувати нерухомість та автомобілі, а фінансові питання з ними не обговорювалися.

Андрій Клочко — депутат Верховної Ради від фракції "Слуга народу", який очолює Комітет із питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування — заявив, що не причетний до покупки його родичами майна на 14 млн грн, зокрема будинка, квартири й автомобіля Tesla Model X. Коментар нардепа опублікований на його сторінці у Facebook.

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"Я — повнолітня людина, з батьками не живу вже 14 років, маю свою сім'ю. До придбання нерухомості, про яку повідомили журналісти, не причетний", — написав парламентарій, зазначивши, що шкодує через хвилю негативу, яка вилилася на його родину через його політичну діяльність.

Клочко зазначив, що матері допомагає сестра, з його слів — досить забезпечена людина, оскільки є власником медичного бізнесу. Депутат додав, що чоловік сестри очолює філію міжнародної компанії в Україні, а тому разом вони мають можливість проводити операції з нерухомістю без його допомоги і згоди.

"Слуга народу" додав, що не обговорює з родичами фінансові питання.

"Єдине, що я знаю — і мама, і сестра продали квартиру, яка перебувала в їхній власності, і купили інші — додавши власні накопичення і мій подарунок, який я зробив ще в 2018 році, продавши двокімнатну квартиру в Броварах", — заявив Клочко.

Що відомо про дорогі покупки матері Клочка

Мати Андрія Клочка, якій 70 років, стала власницею нерухомого майна та автомобіля, загальна їхня вартість склала 14,5 млн грн. Покупки робилися протягом останніх двох років — уже після того, як Клочко обійняв посаду депутата Верховної Ради. Зокрема, про це стверджують журналісти Bihus.info.

Фокус в окремому матеріалі розповідав про те, як державні чиновники приховують свої реальні доходи. Як з'ясувалося, способів у них для цього досить багато, і "багатий родич" є одним із найбільш популярних із них.