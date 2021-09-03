Нардеп от "Слуги народа" перелез через забор стройки в Одессе и вмешался в драку (видео)

Услышав шум за забором, народный избранник Артем Дмитрук, пришедший на встречу с жителями в День города, перепрыгнул через него. Некоторые последовали за ним.

Депутат Верховной Рады от фракции "Слуга народа" Артем Дмитрук в четверг, 2 сентября, вмешался в драку с участием людей, которые протестовали против строек в одном из районов Одессы, утверждая, что они незаконны. Об этом он сам написал на своей странице в Instagram и опубликовал соответствующее видео.

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По словам Дмитрука, в 11.00 ему и местным жителям удалось остановить стройку на Старобазарном сквере, а уже в 15.30 тоже самое было сделано на проспекте Глушко, 17.

На одном из объектов депутат понял, что за забором стройки, против которой протестовали люди, начинается драка. После этого видно, как мужчина буквально перепрыгивает через высокое ограждение, а за ним следуют еще несколько человек. Остальные, желая проникнуть на территорию стройки, стали ломать ворота.

"И я не мог просто стоять на месте зная, что за забором могут побить людей, которые отстаивают свои права", — так парламентарий прокомментировал свой поступок.

Как сообщалось ранее, в понедельник, 16 августа, правоохранители задержали бывшего народного депутата, лидера партии "5.10" Геннадия Балашова. Его подозревают в нападении на следователя. Юрист политика уже заявил, что после драки у бывшего депутата начались "проблемы со здоровьем". При этом камеры зафиксировали тот факт, что Балашов полез в потасовку первым.

Также сообщалось, что, по данным Комитета избирателей Украины, каждый пятый депутат из фракции "Слуга народа" отметился в громком скандале. Речь идет об обвинениях в коррупции, неэтичном поведении, пророссийских заявлениях.