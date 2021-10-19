Людмилу Буймістер офіційно виключили з фракції "Слуга народу"

Нардепка розповіла Фокусу, що під час засідання монобільшості, що відбулося напередодні, Арахамія назвав причиною для її виключення висловлювання позицій, які суперечать фракційним.

Народну депутатку Людмилу Буймістер виключили з фракції "Слуга народу". Відповідне рішення зачитав у ході пленарного засідання Верховної Ради голова парламенту Руслан Стефанчук.

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"Прийшла інформація від фракції "Слуга народу". Відповідно до ч.3 ст.60 ЗУ "Про регламент" повідомляють про виключення зі складу фракції нардепа Буймістер Людмили Анатоліївни", — повідомив Стефанчук.

Рішення про старт процедури виключення Буймістер зі складу фракції було прийнято в ході засідання монобільшості напередодні, 18 жовтня. У коментарі Фокусу парламентарій розповідала, що старт цієї ініціативи погодили, поки та ще не встигла з'явитися на зборах, тим самим позбавивши її можливості висловитися з цього приводу.

Спочатку голова фракції Давид Арахамія і керівник партії Олександр Корнієнко заявляли, що приводом для виключення Буймістер зі складу монобільшості є її голосування "проти" законопроєкту "про олігархів", поданого на розгляд парламенту президентом Володимиром Зеленським. Однак, нардепка розповіла Фокусу, що 18 жовтня в ході засідання монобільшості причиною для її виключення Арахамія назвав те, що вона на різних політичних токшоу висловлювала позиції, які суперечать фракційним.