Людмилу Буймістер офіційно виключили з фракції "Слуга народу"
Нардепка розповіла Фокусу, що під час засідання монобільшості, що відбулося напередодні, Арахамія назвав причиною для її виключення висловлювання позицій, які суперечать фракційним.
Народну депутатку Людмилу Буймістер виключили з фракції "Слуга народу". Відповідне рішення зачитав у ході пленарного засідання Верховної Ради голова парламенту Руслан Стефанчук.
"Прийшла інформація від фракції "Слуга народу". Відповідно до ч.3 ст.60 ЗУ "Про регламент" повідомляють про виключення зі складу фракції нардепа Буймістер Людмили Анатоліївни", — повідомив Стефанчук.
Рішення про старт процедури виключення Буймістер зі складу фракції було прийнято в ході засідання монобільшості напередодні, 18 жовтня. У коментарі Фокусу парламентарій розповідала, що старт цієї ініціативи погодили, поки та ще не встигла з'явитися на зборах, тим самим позбавивши її можливості висловитися з цього приводу.
Спочатку голова фракції Давид Арахамія і керівник партії Олександр Корнієнко заявляли, що приводом для виключення Буймістер зі складу монобільшості є її голосування "проти" законопроєкту "про олігархів", поданого на розгляд парламенту президентом Володимиром Зеленським. Однак, нардепка розповіла Фокусу, що 18 жовтня в ході засідання монобільшості причиною для її виключення Арахамія назвав те, що вона на різних політичних токшоу висловлювала позиції, які суперечать фракційним.