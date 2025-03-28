Благодарил Азарова и читал Евангелие: беглый нардеп Дмитрук выступил в России (видео)

Сбежавший из Украины и объявленный в международный розыск народный депутат Артем Дмитрук участвовал в патриотической конференции в России. Он благодарил беглого экс-премьера Николая Азарова за его "важную и последовательную позицию" по Украине.

Related video

Фрагмент видео выступления Дмитрука появился в соцсетях.

"Спасибо за приглашение и возможность выступить. Спасибо Николаю Яновичу [Азарову] за его важную и последовательную позицию в отношении Украины и мирного урегулирования", — начал он свою речь.

Далее он процитировал одну из религиозных публикаций по теме завершения войны в Украине. Этот вопрос первоочередной Украины, России и по сути всех стран, заметил он.

"Не будет мира, если этого не дано свыше. Мы будем совершать единую литургию в Киеве, Москве и Минске и других столицах православной Руси или бесконечно будем умываться кровью друг друга на потеху чужакам", — сказал Дмитрук.

После этого политик зачитал фрагмент Евангелия от Матфея про покаяние и следование заповедям Божьим.

Судя по публикациям в росСМИ, 27 марта Дмитрук выступал на собрании "Клуба Народного Единства". Эта организация поддерживает "традиционные русские духовно-нравственные ценности", а также содействует укреплению мира, дружбы и согласия между народами. Мероприятие прошло в "Президент-Отеле" в Москве.

Кроме этого, "Клуб Народного Единства" популяризирует идей "русского мира" и исторической правды.

Напомним, Дмитрук утверждал, что в начале полномасштабной войны с Россией его пытали сотрудники СБУ. Нардеп говорил, что его вместе с помощниками похитили в Одессе 4 марта 2022 года.

В интервью Russia Today Дмитрук утверждал, что война в Украине происходит по вине властей и украинцы терпят президента Владимира Зеленского.