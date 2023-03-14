"Одноразовое использование": РФ направляет в штурмовые бригады женщин-заключенных (видео)

По словам российской правозащитницы Ольги Романовой, она сомневается, что узницы после месяца подготовки могут быть полезными как медики или поварихи. Маловероятно также, что их используют, чтобы забирать раненных, так как, по ее словам, в ЧВК "Вагнер" их добивают.

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Поезд с узниками, отправившийся в Донецкую область, заметили на минувшей неделе. В одном из плацкартных вагонов были только женщины. Об этом, помимо Генштаба ВСУ, рассказала также правозащитница и основательница фонда "Русь сидящая" Ольга Романова, сообщает "Настоящее время" (проект "Радио Свобода").

"Речь идет по крайней мере о двух или трех группах женщин <…> Сначала действительно забирали женщин, это была первая отправка — 50 человек из колонии в Снежном. Это на оккупированных территориях", — отметила правозащитница.

По ее словам, была и группа женщин, "которые работали в печально знаменитой Кущевке на сельхозработах". (Станица Кущевская известна в РФ резонансным массовым убийством).

Осужденных женщин было около ста — их всех забрали, причем без разбору: не делили на "самых молодых, или самых спортивных, или самых зорких". Их судьба неизвестна. Возможно, дальнейших путь заключенных — в ЧВК "Вагнера".

Прежде, по данным правозащитницы, на протяжении месяца осужденных женщин к чему-то готовили, возможно, забирать трупы.

О женщинах-заключенных и ЧВК "Вагнер" в Украине, смотреть с 1:50

Женщины в ЧВК "Вагнер"

Романова рассказала, берут ли женщин в ЧВК. По ее словам, о желании женщин-заключенных поехать на войну в Украину было известно с самого начала вербовки заключенных.

"Мы знаем по крайней мере о двух женщинах, причем женщинах в возрасте — это бывшие силовики, сидящие в московских СИЗО", — отметила Романова, добавив, что одна из таких них — бывшая следовательница, а вторая – судья.

"Либо все-таки, я думаю, к одноразовому использованию в штурмовые бригады. Это самое первое, что приходит в голову", — отметила Романова.

Она сомневается, что в ЧВК "Вагнер" женщины по прохождении месячной подготовки могут быть полезными как медики или поварихи. Маловероятно также, что их используют для того, чтобы забирать раненных.

"Женщины отправятся на поле боя сразу после атаки по простреливаемой территории по-пластунски забирать "трехсотого", которого что? В "ЧВК Вагнер" их добивают", — уточнила Романова.

Напомним, что сейм Литвы признал ЧВК "Вагнер" террористической организацией. В странах Евросоюза это первый подобный случай.

Ранее Фокус сообщал, что Италия обвиняет ЧВК "Вагнер" в наплыве мигрантов. Основатель российского военизированного формирования Евгений Пригожин имеет отношение к масштабному росту миграции, считает глава итальянского Минобороны Гвидо Крозетто