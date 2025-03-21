Воював проти України з 2014 року: під Бєлгородом ліквідували відомого російського військового (фото)

Росіянин був також у складі групи "Вагнера" та брав участь у бойових діях у Сирії, Лівії. Бувши прихильником "СВО", воювати проти України пішов добровольцем.

Related video

Іван "Ботокс" Демідов — службовець угруповання "Еспаньйола" (88-ма розвідувально-диверсійна бригада "Еспаньйола", також ПВК "Еспаньйола"), російського добровольчого підрозділу. Він у складі його угруповання саме перебував на території Бєлгородської області, де ЗСУ виконують бойові завдання: там і загинув, як повідомили 21 березня у Telegram-каналі бригади.

Сам Демідов, за словами росіян, був військовим медиком. Загинув він у районі Червоної Яруги під час чергового виконання бойового завдання, де потрапив, як пишуть у джерелі, під атаку ЗСУ.

Telegram-канал бригади "Еспаньйола" також повідомив про численні "здобутки" Демідова за всі його роки бойового служіння. Так, "Ботокс" починав будувати військову кар'єру зі служби на території тимчасово окупованих українських Луганської та Донецької областей, куди подався добровольцем, підтримуючи військову агресію Росії проти України.

Канал росіян | Демідов

Після Донбасу Демідов приєднався до групи "Вагнера" та служив у її складі спершу у Сирії, а потім брав участь у виконанні бойових завдань російської армії на території Лівії. Росіяни запевняють, що він "від самого початку СВО" був добровольцем та воював у складі "Еспаньйоли" вже з перших днів повномасштабного вторгнення в Україну.

"Іван Демідов — кавалер Ордену мужності, медалі "Учасник СВО", Хреста добровольця Донбасу та внутрішніх нагород 88-ї бригади "Еспаньйола"", — пишуть росіяни.

Що відомо про бригаду "Еспаньйола"

88-ма розвідувально-диверсійна бригада "Еспаньйола", також ПВК "Еспаньйола" або батальйон "Еспаньйола", є російським добровольчим підрозділом. Складається він переважно з футбольних фанатів та бере участь у військовому вторгненні Росії в Україну. Підрозділ було створено навесні 2022 року.

Станом на 2023 рік у бригаді налічувалося 550 бійців.

Раніше Фокус дізнавався, з кого та за яких умов було сформовано ПВК "Еспаньйола".

Також раніше стало відомо про те, що угруповання брало участь у бойових діях Росії проти України на території українського Бахмута. Про це повідомляли у серпні 2023 року.