Російська армія відправляє додаткові сили до Бахмута, – Жорін (відео)

На Бахмутському напрямку, зі слів заступника командира 3-ї ОШБр, загарбники активно застосовують десантні підрозділи та кадирівське формування "Ахмат". Також у боях беруть участь російські ультрас у складі з'єднання "Еспаньйола".

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Російська армія на Бахмутський напрямок відправляє підрозділи, які воювали на півночі й півдні України. Про це повідомив заступник командира 3-ої штурмової бригади Максим Жорін в ефірі Радіо Свободи.

Він зазначив, що здебільшого у цьому районі загарбники застосовують десантні підрозділи та кадирівське з'єднання "Ахмат". Є й формування "Еспаньола" – "фанатський спецназ" російського футбольного клубу ЦСК.

Регулярні частини, які наразі перекидають на Донеччину, дислокувалися на інших напрямках. Зі слів захисника, окупанти пройшли злагодження, були доукомплектовані та були перекинуті в район Бахмута. Переважно це підрозділи, які намагалися захопити північні та південні землі нашої держави.

"Туди вони планують завести нові, теж свіжі сили, які вони нещодавно зібрали", – пояснив він.

З його слів, російські військові не мають проблеми із поповненням підрозділів військовими. Він закликав українське суспільство не думати про те, що у ворога закінчуються ресурси.

"Люди мають перебувати в реальному світі і не обманювати себе", – додав Жорін.

Ситуація в районі Бахмута від Генштабу ЗСУ

Бахмутський напрямок залишається одним із найгарячіших на фронті. У Генштабі ЗСУ у ранковому зведенні 17 серпня поінформували про те, що російські війська вели "марні наступальні дії" в районі Богданівки Донецької області.

Завдали окупанти й авіаційних ударів. Це відбувалося в районах Іванівки, Привілля, Міньківки та Білої Гори Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів противника постраждали понад 15 населених пунктів, серед них Андріївка, Біла Гора, Диліївка, Північне Донецької області.

Нагадаємо, наприкінці липня спікер ЗСУ підбив підсумки наступу в районі Бахмута. Сили оборони фактично зробили неможливе, оскільки не мають переваги в авіації та артилерії.