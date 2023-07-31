"Звільнили 37 км за місяць": спікер ЗСУ підбив підсумки наступу в районі Бахмута (відео)

Успішні результати у наступі, на думку Череватого, свідчать про те, що Сили оборони фактично зробили неможливе, оскільки не мають переваги в авіації та артилерії.

Related video

Загалом за місяць сили оборони України звільнили 37 кілометрів за місяць в районі Бахмута. Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Східного угруповання військ Сергій Череватий.

Такий показник свідчить про звільнення територій понад 1 кілометр щодоби. Якщо врахувати, що у нас немає переваги у силах та засобах над ворогом, цей результат можна назвати ефективним. Сергій Череватий наголосив й на тому, що ворог й надалі переважає наші військ за кількістю снарядів. Успішні результати у наступі, на його думку, свідчать про те, що Сили оборони фактично зробили неможливе.

"Це вже нове слово у воєнній науці", – зазначив він.

Він додав, що позитивні результати вдалося отримати завдяки мужності та відвазі українських воїнів. Саме це й дозволило досягнути успішних показників на фронті.

Череватий зазначив, що 650 разів російські війська обстріляли позиції Сил оборони України. Це більше, аніж за попередній тиждень.

За добу було знищено 37 окупантів. Ліквідовано БМП , ЗРК "Оса", гаубицю Д-30, 32 склади з боєприпасами, командноспостережний пункт, два пускових пункти управління безпілотними апаратами, безпілотник "Орлан-10" та баражуючий боєприпас "Ланцет".

Ситуація в районі Бахмута від Генштабу ЗСУ

У звіті Генерального штабу від 31 серпня йдеться про те, що на Бахмутському напрямку російські війська завдали ударів в районі Кліщіївки, Білої Гори та Костянтинівки. Також ворог застосував артилерію для обстрілів населених пунктів, серед них Васюківка, Кліщіївка, Предтечине, Костянтинівка, Біла Гора та Північне Донецької області. Загалом постраждало понад 20 селищ та сіл.

За підсумками минулої доби загалом ворог у боях в Україні втратив 490 окупантів. Російські війська також залишилися без 6 танків, 10 бойових броньованих машин, 21 артилерійську систему, одну РСЗВ, 1 засіб ППО, 17 автомобілів та 4 одиниці спеціальної техніки.

Нагадаємо, 25 липня спікер ЗСУ пояснив, чому наступ на північ від Бахмута повільніший, ніж на півдні. Українські війська щодня звільняють сотні метрів, але з часом, як вважає спікер ЗСУ Сергій Череватий, звільнені території будуть у рази більшими та зможуть достягати десятки кілометрів.