"Освободили 37 км за месяц": спикер ВСУ сообщил итоги наступления в районе Бахмута (видео)

Успешные результаты в наступлении, по мнению Череватого, свидетельствуют о том, что Силы обороны фактически сделали невозможное, поскольку не имеют преимущества в авиации и артиллерии.

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Всего за месяц силы обороны Украины освободили 37 километров за месяц в районе Бахмута. Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый.

Такой показатель свидетельствует об освобождении территорий более 1 километра ежесуточно. Если учесть, что у нас нет преимущества в силах и средствах над врагом, этот результат можно назвать эффективным. Сергей Череватый отметил и то, что враг и в дальнейшем превосходит наши войска по количеству снарядов. Успешные результаты в наступлении, по его мнению, свидетельствуют о том, что Силы обороны фактически сделали невозможное.

"Это уже новое слово в военной науке", — отметил он.

Он добавил, что положительные результаты удалось получить благодаря мужеству и отваге украинских воинов. Именно это и позволило достичь успешных показателей на фронте.

Череватый отметил, что 650 раз российские войска обстреляли позиции Сил обороны Украины. Это больше, чем за предыдущую неделю.

За сутки было уничтожено 37 оккупантов. Ликвидировано БМП, ЗРК "Оса", гаубицу Д-30, 32 склада с боеприпасами, командно-наблюдательный пункт, два пусковых пункта управления беспилотными аппаратами, беспилотник "Орлан-10" и барражирующий боеприпас "Ланцет".

Ситуация в районе Бахмута от Генштаба ВСУ

В отчете Генерального штаба от 31 августа говорится о том, что на Бахмутском направлении российские войска нанесли удары в районе Клищеевки, Белой Горы и Константиновки. Также враг применил артиллерию для обстрелов населенных пунктов, среди них Васюковка, Клищеевка, Предтечино, Константиновка, Белая Гора и Северное Донецкой области. Всего пострадало более 20 поселков и сел.

По итогам минувших суток в целом враг в боях в Украине потерял 490 оккупантов. Российские войска также остались без 6 танков, 10 боевых бронированных машин, 21 артиллерийскую систему, одну РСЗО, 1 средство ПВО, 17 автомобилей и 4 единицы специальной техники.

Напомним, 25 июля спикер ВСУ объяснил, почему наступление к северу от Бахмута медленнее, чем на юге. Украинские войска ежедневно освобождают сотни метров, но со временем, как считает спикер ВСУ Сергей Череватый, освобожденные территории будут в разы больше и смогут достигать десятки километров.