ПВК "Еспаньйола": що відомо про нову приватну армію Кремля — розслідування Militant Wire

Бойовики нової ПВК воювали під Маріуполем, Бахмутом, Соледаром і Вугледаром. Нова приватна армія зібрана з неонацистів і футбольних фанатів, а вербувальні центри та тренувальні табори відкрилися в багатьох російських містах.

Related video

ПВК "Española", або як вони самі себе називають "1-ша фанатська добровольча розвідувально-штурмова бригада", або "Військова організація "Еспаньйола", утворилася після вторгнення в Україну у 2022 році. За словами Лукаса Веббера, співзасновника дослідницької мережі Militant Wire, бойовики "Еспаньйоли" брали участь у великих боях, зокрема в Маріуполі, Бахмуті, Соледарі та Вугледарі. Веббер зазначає в інтерв'ю The Sun, що добровольча бригада, яка налічує "сотні" бійців, "діє з певним ступенем незалежності" від Збройних сил Росії.

Бойовиків "організації" набирають через Telegram, а потім навчають у тренувальних таборах, які розташовані в багатьох російських містах, а також у Підмосков'ї.

Минулого місяця військова розвідка України підтвердила, що путінська "Единая Россия" офіційно надала угрупованню статус приватної військової компанії (ПВК).

Підрозділ вербує футбольних фанатів, особливо тих, хто близький до нацистської ідеології, а також мирних жителів із бідних районів Росії та окупованих територій.

За словами Лукаса Веббера, добровольча бригада, як і ПВК "Вагнер" раніше, "діє з певним ступенем незалежності" від Збройних сил Росії.

"Еспаньйола" відіграє важливу роль у роботі з російськими ультрас, а також у залученні рекрутів і підтримки з боку цих верств населення для війни в Україні. "Еспаньйола" звертається до унікальної частини ультраправої мілітаристської екосистеми Росії та відрізняється від неонацистської організації "Русич" і жорсткого православного російського імперіалістичного руху", — зазначає дослідник.

За його словами, у ПВК є артилерія, зенітне озброєння, снайперські команди, оператори дронів.

Звідки взялася нова ПВК та хто її лідер

Раніше нова ПВК була пов'язана з російським угрупованням "Восток" і діяла переважно на окупованих РФ територіях Донецької області.

Лідер групи — 43-річний Станіслав Орлов, помітна фігура серед уболівальників ЦСКА.

Станіслав Орлов (праворуч) Фото: Соцмережi

Радикальний член ультрас-команди "Червоно-сині воїни", Орлов стверджує, що вступив у російську армію в 1999 році та брав участь у Другій чеченській війні. Він отримав прізвисько "Іспанець" завдяки знанням іноземних мов, що допомагало йому вербувати іноземних найманців.

Після вторгнення в Україну 2022 року Орлов створив групу "Еспаньйола", і згодом до неї вступили такі відомі в Росії особистості як 47-річний колишній футболіст збірної РФ Андрій Соломатін, а також колишній боєць ММА й ультрас "Зеніту" Михайло "Пітбуль" Турканов, відомий своїми нацистськими татуюваннями.

Боєць ММА Михайло Турканов Фото: Соцмережi

За оцінками доктора Стівена Голла, викладача російської та пострадянської політики в Університеті Бата, елітний армійський підрозділ налічує близько 1000 членів і активно підтримується Кремлем протягом усієї війни.

"Орлов, імовірно, має тісні зв'язки з кимось у Міністерстві оборони РФ. Він воює на Донбасі з 2014 року та перебуває там уже давно. У нього, безумовно, є минуле футбольного хулігана, і він створив свою бригаду в лютому 2022 року, одразу після початку війни, тож очевидно, що хтось готувався. Вони значною мірою покладалися на футбольних хуліганів із московських футбольних команд, таких як "Динамо", "Локомотив" і "Спартак".

За його словами, члени нової ПВК добре підготовлені, добре навчені й добре оснащені.

Як вербують новобранців

Доктор Голл зазначає, що ця ПВК не робила численних сторінок у соцмережах, на відміну від ПВК "Вагнер", але вони використовують Telegram, щоб вербувати новобранців.

Потенційні кандидати проходять співбесіду через платформу та в разі успіху вирушають на навчання до Москви та Санкт-Петербурга.

Дресирувальник Едгард Запашний і снайпер із позивним "Чорниця" Фото: Соцмережi

За даними української розвідки, добровольцям пропонують зарплату в розмірі 2300 доларів на місяць протягом щонайменше шести місяців на передовій.

Також їм належать якісь "страхові виплати": від 10 000 до 55 000 доларів залежно від тяжкості поранень.

Але українська розвідка зазначає, що для більшості завербованих усе закінчується вже в першому бою, бо їх "використовують як гарматне м'ясо".

Загиблих і тяжкопоранених вважають "зниклими безвісти", тому виплати сім'ям не передбачають.

Цікаво, але військова підготовка не потрібна, так само "перевестися" зі звичайної ЗС РФ у ПВК не можна. Вербують не тільки чоловіків, а й жінок. Найчастіше з них роблять снайперок.

Також Вебб вважає, що пропагандистська кампанія нової ПВК включає в себе громадські ініціативи та гуманітарну роботу в окупованих регіонах України. Одним із прикладів є створення молодіжної футбольної команди.

Бойовики ПВК "Еспаньйола" Фото: Соцмережi

"У своїй пропаганді "Еспаньйола" представляє патріотичне послання футбольних ультрас, які долають попередні розбіжності й об'єднуються заради націоналістичних цілей. Група іноді висловлювала критику на адресу російського уряду й Міноборони РФ", — зазначає Вебб.

Які в РФ ще існують ПВК

Група Española — одна з довгого списку ПВК, які наразі воюють проти ЗСУ.

Крім ПВК "Вагнер", яка після заколоту Пригожина увійшла до складу ЗС РФ, серед інших дрібніших воєнізованих формувань — "Поток" енергетичного гіганта "Газпром", "Редут" (угруповання створили ще у 2008 році, а в Сирії воно охороняло об'єкти компанії "Стройтрансгаз", яку контролює друг Путіна Геннадій Тимченко), "Патриот", "Православное братство", "ЕНОТ" та інші.

Усі вони діють по всьому світу й вербують усі типи солдатів.

Нагадаємо, раніше в Україні ЗСУ взяли в полон найманця з Непалу, і він був не першим. Під час боїв за Авдіївку в полон потрапив ще один непалець, які чесно зізнався, що контракт зі ЗС РФ підписав, щоб заробити грошей.