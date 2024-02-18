ЧВК "Эспаньола": что известно о новой частной армии Кремля — расследование Militant Wire
Боевики новой ЧВК воевали под Мариуполем, Бахмутом, Соледаром и Угледаром. Новая частная армия собрана из неонацистов и футбольных фанатов. А вербовочные центры и тренировочные лагеря открылись во многих российских городах.
ЧВК "Española", или как они сами себя называют "1–я фанатская добровольческая разведывательно-штурмовая бригада", или "Военная организация "Эспаньола" образовалась после вторжения в Украину в 2022 году. По словам Лукаса Уэббера, соучредителя исследовательской сети Militant Wire, боевики "Эспаньолы" участвовали в крупных сражениях, в том числе в Мариуполе, Бахмуте, Соледаре и Угледаре. Уэббер отмечает в интервью The Sun, что добровольческая бригада, насчитывающая "сотни" бойцов, "действует с некоторой степенью независимости" от Вооруженных сил России.
Боевиков "организации" набирают через Telegram, а затем обучают в тренировочных лагерях, которые расположены во многих российских городах, а также в Подмосковье.
В прошлом месяце военная разведка Украины подтвердила, что путинская "Единая Россия" официально предоставила группировке статус частной военной компании (ЧВК).
Подразделение вербует футбольных фанатов, особенно тех, кто близок к нацистской идеологии, а также мирных жителей из бедных районов России и оккупированных территорий.
По словам Лукаса Уэббер, добровольческая бригада, как и ЧВК "Вагнер" ранее, "действует с некоторой степенью независимости" от Вооруженных сил России.
"Эспаньола" играет важную роль в работе с российскими ультрас, а также в привлечении рекрутов и поддержки со стороны этих слоев населения для войны в Украине. "Эспаньола" обращается к уникальной части ультраправой милитаристской экосистемы России и отличается от неонацистской организации "Русич" и жесткого православного российского империалистического движения", — отмечает исследователь.
По его словам, у ЧВК есть артиллерия, зенитное вооружение, снайперские команды, операторы дронов.
Откуда взялась новая ЧВК и кто ее лидер
Ранее новая ЧВК была связана с российской группировкой "Восток" и действовала в основном на оккупированных РФ территориях Донецкой области.
Лидер группы — 43-летний Станислав Орлов — заметная фигура среди болельщиков ЦСКА.
Радикальный член ультрас-команды "Красно-синие воины", Орлов утверждает, что вступил в российскую армию в 1999 году и участвовал во Второй чеченской войне. Он получил прозвище "Испанец", благодаря знаниям иностранных языков, что помогало ему вербовать иностранных наемников.
После вторжения на Украину в 2022 году Орлов создал группу "Эспаньола" и со временем в нее вступили такие известные в России личности, как 47-летний бывший футболист сборной РФ Андрей Соломатин, а также бывший боец ММА и ультрас "Зенита" Михаил "Питбуль" Турканов, известный своими нацистскими татуировками.
По оценкам доктора Стивена Холла, преподавателя российской и постсоветской политики в Университете Бата, элитное армейское подразделение насчитывает около 1000 членов и активно поддерживается Кремлем на протяжении всей войны.
"Орлов, вероятно, имеет тесные связи с кем-то в Министерстве обороны РФ. Он воюет на Донбассе с 2014 года и находится там уже давно. У него определенно есть прошлое футбольного хулигана и он создал свою бригаду в феврале 2022 года, сразу после начала войны – так что очевидно, что кто-то готовился. Они в значительной степени полагались на футбольных хулиганов из московских футбольных команд, таких как "Динамо", "Локомотив" и "Спартак".
По его словам, члены новой ЧВК хорошо подготовлены, хорошо обучены и хорошо оснащены.
Как вербуют новобранцев
Доктор Холл отмечает, что эта ЧВК не делала многочисленных страниц в соцсетях, в отличие от ЧВК "Вагнер", но они используют Telegram, чтобы вербовать новобранцев.
Потенциальные кандидаты проходят собеседование через платформу и в случае успеха отправляются на обучение в Москву и Санкт-Петербург.
По данным украинской разведки, добровольцам предлагается зарплата в размере 2300 долларов в месяц в течение как минимум шести месяцев на передовой.
Также им полагаются некие "страховые выплаты": от 10000 до 55000 долларов в зависимости от тяжести ранений.
Но украинская разведка отмечает, что для большинства завербованных все заканчивается уже в первом бою, потому что их "используют в качестве пушечного мяса".
Погибшие и тяжелораненые числятся "пропавшими без вести", поэтому выплаты семьям не полагаются.
Интересно, но военная подготовка не требуется, так же "перевестись" из обычной ВС РФ в ЧВК нельзя. Вербуют не только мужчин, но и женщин. Чаще всего из них делают снайперов.
Также Уэбб считает, что пропагандистская кампания новой ЧВК включает в себя общественные инициативы и гуманитарную работу в оккупированных регионах Украины. Одним из примеров является создание молодежной футбольной команды.
"В своей пропаганде "Эспаньола" представляет патриотическое послание футбольных ультрас, преодолевающих предыдущие разногласия и объединяющихся ради националистических целей. Группа иногда высказывала критику в адрес российского правительства и Минобороны РФ", — отмечает Уэбб.
Какие в РФ еще существуют ЧВК
Группа Española — одно из длинного списка ЧВК, которые в данный момент воюют против ВСУ.
Помимо ЧВК "Вагнер", которая после мятежа Пригожина вошла в состав ВС РФ, в число других более мелких военизированных формирований входят "Поток" энергетического гиганта "Газпром", "Редут" (группировка была создана еще в 2008 году, а в Сирии занималась охраной объектов компании "Стройтрансгаз", которую контролирует друг Путина Геннадий Тимченко), "Патриот", "Православное братство", "ЕНОТ" и прочие.
Все они действуют по всему миру и вербуют все типы солдат.
Напомним, ранее в Украине ВСУ взяли в плен наемника из Непала. И он был не первым. Во время боев за Авдеевку в плен попал еще один непалец, которые честно признался, что контракт с ВС РФ подписал, чтобы заработать денег.