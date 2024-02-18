ЧВК "Эспаньола": что известно о новой частной армии Кремля — расследование Militant Wire

Боевики новой ЧВК воевали под Мариуполем, Бахмутом, Соледаром и Угледаром. Новая частная армия собрана из неонацистов и футбольных фанатов. А вербовочные центры и тренировочные лагеря открылись во многих российских городах.

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ЧВК "Española", или как они сами себя называют "1–я фанатская добровольческая разведывательно-штурмовая бригада", или "Военная организация "Эспаньола" образовалась после вторжения в Украину в 2022 году. По словам Лукаса Уэббера, соучредителя исследовательской сети Militant Wire, боевики "Эспаньолы" участвовали в крупных сражениях, в том числе в Мариуполе, Бахмуте, Соледаре и Угледаре. Уэббер отмечает в интервью The Sun, что добровольческая бригада, насчитывающая "сотни" бойцов, "действует с некоторой степенью независимости" от Вооруженных сил России.

Боевиков "организации" набирают через Telegram, а затем обучают в тренировочных лагерях, которые расположены во многих российских городах, а также в Подмосковье.

В прошлом месяце военная разведка Украины подтвердила, что путинская "Единая Россия" официально предоставила группировке статус частной военной компании (ЧВК).

Подразделение вербует футбольных фанатов, особенно тех, кто близок к нацистской идеологии, а также мирных жителей из бедных районов России и оккупированных территорий.

По словам Лукаса Уэббер, добровольческая бригада, как и ЧВК "Вагнер" ранее, "действует с некоторой степенью независимости" от Вооруженных сил России.

"Эспаньола" играет важную роль в работе с российскими ультрас, а также в привлечении рекрутов и поддержки со стороны этих слоев населения для войны в Украине. "Эспаньола" обращается к уникальной части ультраправой милитаристской экосистемы России и отличается от неонацистской организации "Русич" и жесткого православного российского империалистического движения", — отмечает исследователь.

По его словам, у ЧВК есть артиллерия, зенитное вооружение, снайперские команды, операторы дронов.

Откуда взялась новая ЧВК и кто ее лидер

Ранее новая ЧВК была связана с российской группировкой "Восток" и действовала в основном на оккупированных РФ территориях Донецкой области.

Лидер группы — 43-летний Станислав Орлов — заметная фигура среди болельщиков ЦСКА.

Станислав Орлов (справа) Фото: Соцсети

Радикальный член ультрас-команды "Красно-синие воины", Орлов утверждает, что вступил в российскую армию в 1999 году и участвовал во Второй чеченской войне. Он получил прозвище "Испанец", благодаря знаниям иностранных языков, что помогало ему вербовать иностранных наемников.

После вторжения на Украину в 2022 году Орлов создал группу "Эспаньола" и со временем в нее вступили такие известные в России личности, как 47-летний бывший футболист сборной РФ Андрей Соломатин, а также бывший боец ​​ММА и ультрас "Зенита" Михаил "Питбуль" Турканов, известный своими нацистскими татуировками.

Боец ММА Михаил Турканов Фото: Соцсети

По оценкам доктора Стивена Холла, преподавателя российской и постсоветской политики в Университете Бата, элитное армейское подразделение насчитывает около 1000 членов и активно поддерживается Кремлем на протяжении всей войны.

"Орлов, вероятно, имеет тесные связи с кем-то в Министерстве обороны РФ. Он воюет на Донбассе с 2014 года и находится там уже давно. У него определенно есть прошлое футбольного хулигана и он создал свою бригаду в феврале 2022 года, сразу после начала войны – так что очевидно, что кто-то готовился. Они в значительной степени полагались на футбольных хулиганов из московских футбольных команд, таких как "Динамо", "Локомотив" и "Спартак".

По его словам, члены новой ЧВК хорошо подготовлены, хорошо обучены и хорошо оснащены.

Как вербуют новобранцев

Доктор Холл отмечает, что эта ЧВК не делала многочисленных страниц в соцсетях, в отличие от ЧВК "Вагнер", но они используют Telegram, чтобы вербовать новобранцев.

Потенциальные кандидаты проходят собеседование через платформу и в случае успеха отправляются на обучение в Москву и Санкт-Петербург.

Дрессировщик Эдгард Запашный и снайпер с позывным "Черника" Фото: Соцсети

По данным украинской разведки, добровольцам предлагается зарплата в размере 2300 долларов в месяц в течение как минимум шести месяцев на передовой.

Также им полагаются некие "страховые выплаты": от 10000 до 55000 долларов в зависимости от тяжести ранений.

Но украинская разведка отмечает, что для большинства завербованных все заканчивается уже в первом бою, потому что их "используют в качестве пушечного мяса".

Погибшие и тяжелораненые числятся "пропавшими без вести", поэтому выплаты семьям не полагаются.

Интересно, но военная подготовка не требуется, так же "перевестись" из обычной ВС РФ в ЧВК нельзя. Вербуют не только мужчин, но и женщин. Чаще всего из них делают снайперов.

Также Уэбб считает, что пропагандистская кампания новой ЧВК включает в себя общественные инициативы и гуманитарную работу в оккупированных регионах Украины. Одним из примеров является создание молодежной футбольной команды.

Боевики ЧВК "Эспаньола" Фото: Соцсети

"В своей пропаганде "Эспаньола" представляет патриотическое послание футбольных ультрас, преодолевающих предыдущие разногласия и объединяющихся ради националистических целей. Группа иногда высказывала критику в адрес российского правительства и Минобороны РФ", — отмечает Уэбб.

Какие в РФ еще существуют ЧВК

Группа Española — одно из длинного списка ЧВК, которые в данный момент воюют против ВСУ.

Помимо ЧВК "Вагнер", которая после мятежа Пригожина вошла в состав ВС РФ, в число других более мелких военизированных формирований входят "Поток" энергетического гиганта "Газпром", "Редут" (группировка была создана еще в 2008 году, а в Сирии занималась охраной объектов компании "Стройтрансгаз", которую контролирует друг Путина Геннадий Тимченко), "Патриот", "Православное братство", "ЕНОТ" и прочие.

Все они действуют по всему миру и вербуют все типы солдат.

Напомним, ранее в Украине ВСУ взяли в плен наемника из Непала. И он был не первым. Во время боев за Авдеевку в плен попал еще один непалец, которые честно признался, что контракт с ВС РФ подписал, чтобы заработать денег.