"Кремль підбирав їх під себе": стало відомо, яку нову ПВК має партія Путіна

За словами журналістки Ольги Романової, футбольні ультрас — давній бойовий резерв Володимира Путіна, адже ще на початку 2000-х він вибудовував свою політику так, щоб здобути прихильність представників цього руху.

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Російська влада посилила набір найманців до приватної військової компанії "Еспаньола", яка раніше вже брала участь у військових діях РФ проти України. Цією ПВК управляється політична партія "Единая Россия" під проводом Володимира Путіна. Про це повідомляє голова благодійного фонду "Русь сидящая" Ольга Романова в коментарі виданню "24 Канал".

Вона пояснила, що згадки про "Еспаньйолу" існували й раніше, проте не було ясності щодо того, кому саме вона підпорядковується.

"У всіх є своя ПВК, то чому б "Єдиній Росії" таку не мати", — іронічно зазначила Романова.

Згідно з висловлюванням Ольги Романової, футбольні ультрас є давнім стратегічним резервом Володимира Путіна. Уже на початку 2000-х років він формував свою політику з урахуванням завоювання прихильності представників цього руху.

"На початку 2000-х Путін відвідав могилу футбольного фаната, убитого в бійці ультрас. Це був великий хід — ультрас пам'ятає. Давно Кремль підбирав їх під себе", — зазначила вона.

У Кремлі прекрасно усвідомлюють значущість і вплив ультрас, і починаючи з початку повномасштабної війни, вони активно включили їх у свій контроль.

"Це маргінали, вони не офісна і не літературна публіка. Це ще один досить потужний резерв поповнення сил. Зручний резерв, зокрема, для "Единой России", — додала Романова.

Що відомо про ПВК "Еспаньола"

Приватна військова компанія "Еспаньола" сформована з російських футбольних уболівальників, деякі з яких розпочали бойові дії в Україні з 2014 року. Сама ПВК була заснована 2022 року.

Згідно з даними розвідки, набір у ПВК здійснюється навіть на тимчасово окупованих територіях. За участь у військових діях в Україні обіцяють щомісячну винагороду в розмірі 220 тисяч рублів, за умови укладення контракту не менше ніж на півроку. Проте для більшості найманців перший бій стає останнім.

У серпні 2023 року бійці ЗСУ знищили роту ПВК "Еспаньола" на Бахмутському напрямку.

Нагадаємо, раніше російське видання "Важные истории" повідомило, що батальйон "Борз" — складовий підрозділ підконтрольної Міноборони РФ "ПВК Редут" — почав вербування росіянок для участі у війні в Україні на передовій лінії фронту. За словами російської військової, яка обіймає посаду командира загону, вона прагне довести, що "жінки створені не тільки для супів і дітей".