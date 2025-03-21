Воевал против Украины с 2014 года: под Белгородом ликвидировали известного российского военного (фото)

Россиянин был также в составе группы "Вагнера" и участвовал в боевых действиях в Сирии, Ливии. Будучи сторонником "СВО", воевать против Украины пошел добровольцем.

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Иван "Ботокс" Демидов — служащий группировки "Эспаньола" (88-я разведывательно-диверсионная бригада "Эспаньола", также ЧВК "Эспаньола"), российского добровольческого подразделения. Он в составе его группировки как раз находился на территории Белгородской области, где ВСУ выполняют боевые задачи: там и погиб, как сообщили 21 марта в Telegram-канале бригады.

Сам Демидов, по словам россиян, был военным медиком. Погиб он в районе Красной Яруги во время очередного выполнения боевого задания, где попал, как пишут в источнике, под атаку ВСУ.

Telegram-канал бригады "Эспаньола" также сообщил о многочисленных "достижениях" Демидова за все его годы боевого служения. Так, "Ботокс" начинал строить военную карьеру со службы на территории временно оккупированных украинских Луганской и Донецкой областей, куда подался добровольцем, поддерживая военную агрессию России против Украины.

Канал россиян | Демидов

После Донбасса Демидов присоединился к группе "Вагнера" и служил в ее составе сначала в Сирии, а затем участвовал в выполнении боевых задач российской армии на территории Ливии. Россияне уверяют, что он "с самого начала СВО" был добровольцем и воевал в составе "Эспаньолы" уже с первых дней полномасштабного вторжения в Украину.

"Иван Демидов — кавалер Ордена мужества, медали "Участник СВО", Креста добровольца Донбасса и внутренних наград 88-й бригады "Эспаньола"", — пишут россияне.

Что известно о бригаде "Эспаньола"

88-я разведывательно-диверсионная бригада "Эспаньола", также ЧВК "Эспаньола" или батальон "Эспаньола", является российским добровольческим подразделением. Состоит оно преимущественно из футбольных фанатов и участвует в военном вторжении России в Украину. Подразделение было создано весной 2022 года.

По состоянию на 2023 год в бригаде насчитывалось 550 бойцов.

Ранее Фокус узнавал, из кого и при каких условиях была сформирована ЧВК "Эспаньола".

Также ранее стало известно о том, что группировка участвовала в боевых действиях России против Украины на территории украинского Бахмута. Об этом сообщали в августе 2023 года.