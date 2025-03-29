Протяжністю до 1000 км: РФ готується до нового масштабного наступу на Україну, — ЗМІ

Російські війська готуються до нового наступу на Україну протягом "наступних тижнів", аби посилити тиск на Київ і зміцнити переговорну позицію Кремля перед перемовинами про припинення вогню.

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Про це повідомляє видання Associated Press з посиланням на українських урядових та військових аналітиків.

Журналісти з посиланням на дані військових командирів наголошують, що Кремль планує "багатосторонній наступ" через 1000-кілометрову лінію фронту з наближенням весни.

"Цей крок може дати президенту Росії Володимиру Путіну всі підстави для затягування переговорів про припинення бойових дій на користь пошуку нових територій, заявили українські урядовці, підтвердивши неодноразові аргументи своєї країни про те, що Росія не має наміру брати участь у змістовному діалозі для припинення війни", – йдеться у матеріалі АР.

Таку думку також поділяють двоє дипломатичних чиновників G7 у Києві, які говорили зі ЗМІ на умовах анонімності, адже не були уповноважені проводити брифінг для преси. Водночас українські військові аналітики та командири підрозділів додають, що нещодавно РФ посилила атаки, щоби "покращити свої тактичні позиції напередодні очікуваного ширшого наступу".

Деякі командири Сил оборони стурбовані тим, що росіяни можуть перекинути на схід України свої війська, які донедавна брали участь в боях у Курській області.

"Це буде важко. Сили з Курська будуть на підйомі після своїх перемог", — сказав один командир батальйону в Донецькій області на умовах анонімності.

Водночас військовий аналітик Олексій Гетьман каже, що росіяни готують "наступальні дії на фронті, які мають тривати від шести до дев’яти місяців, практично весь 2025 рік".

"Кількість зіткнень на лінії фронту не зменшується. Якщо вони хотіли зупинити війну, то їхні дії точно про це не свідчать", — відзначає Гетьман.

Двоє українських командирів також повідомили, що РФ посилила розвідку. щоби виявити та знищити вогневі позиції, системи дронів та інших засобів, які можуть перешкодити наступу в майбутньому.

"Все це може бути ознакою того, що найближчим часом готується наступ", – сказав Гетьман.

Український військовий із позивним "Італієць" повідомив, що Росія веде інтенсивну розвідку в районі його відповідальності в районі Покровська. За його словами, радіоперехоплення та дані розвідки свідчать про нарощування сил, бронетехніки та запасів боєприпасів у районі міста Селидове Покровського району, а радіоперехоплення, де було чутно багато нових позивних російських військових, свідчать про прибуття нових сил.

Водночас інформація про незначне просування перемовин викликають розчарування та занепокоєння серед українських військових.

"Ніхто в них не вірить. Але все ще є надія, що конфлікт піде в інше русло. Всі чекають якихось змін у зоні бойових дій, тому що це нам зараз не вигідно. Ми дуже не хочемо цього визнавати", — заявив український військовий з позивним "Італієць".

Раніше повідомлялося, що Росія планує наступ на Запоріжжя. Майор ЗСУ Валерій Прозапас заявив, що ключова стратегічна мета Росії полягає в об'єднанні окупованого Кримського коридору з Придністров'ям.

Згодом стало відомо, що РФ готується наступати на низку українських областей. Військові експерти оцінюють потенційні загрози та пояснюють, наскільки реалістичними є ці плани ворога.