"Не др*чи, а иди на работу": ЧВК "Вагнер" запустила рекламу на PornHub (видео)

В ролике женский голос призывает мужчин призывного возраста воспользоваться услугами организации. Бойцов обещают пристроить со всех регионов страны.

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На популярном сайте для взрослых PornHub появилась реклама российской ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. В такой способ граждан пытаются привлечь поехать воевать в Украину, о чем сообщают росСМИ.

Реклама частной военной компании появляется непосредственно перед самим роликом с порнографическим материалом, если заходить на портал без помощи блокировщика рекламы.

На видео изображена половина лица женщины с круглым леденцом в области рта, после чего она начинает говорить: "Мы — ох*енная частная армия в мире. Мы ведем набор бойцов из всех регионов России. Не др*чи, а иди на работу в ЧВК "Вагнер".

Более того, в конце также появляется российский номер, и корреспондент росСМИ связался с ними. Его поприветствовал мужчина-оператор с фразой: "Частная военная компания "Вагнер", добрый день", что подтвердило причастность организации Евгения Пригожина к распространению данного ролика по интернету.

"ЧВК Евгения Пригожина в последнее время испытывает проблемы с рекламой рекрутинга новых наемников. Крупные российские рекламные сети отказывают в размещении. После начала конфликта с министерством обороны Пригожин также оказался лишен возможности пополнять ряды ЧВК в исправительных колониях", — говорится в сообщении СМИ.

Напомним, 13 марта в Генштабе ВСУ сообщили, что "вагнеровцев" продолжает косить. В больницу под Луганском за день привезли 150 человек. По информации украинского ведомства, за последние сутки украинская авиация нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов.

10 марта СтратКом ВСУ сообщал, что ВС РФ получили распоряжение в случае серьезных "косяков" притворяться бойцами "Вагнер". В Минобороны России нашли выход, как списать все "грехи" оккупантов на захваченных территориях. Их решили перебросить на бойцов ВЧК "Вагнер", сообщает СтратКом ВСУ.