"Вагнеровцев" продолжает косить: в больницу под Луганском за день привезли 150 человек, — Генштаб

По информации украинского ведомства, за последние сутки украинская авиация нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов.

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В Беловодскую районную больницу в Луганской области оккупанты привезли 150 раненных наемников ЧВК "Вагнер". Об этом сегодня, 13 марта, сообщает Генштаб.

"Противник продолжает нести потери. Так, на территории Беловодской районной больницы временно занятой территории Луганской области, на лечение привезли 150 наемников так называемой ЧВК "вагнер", — говорится в сообщении.

По данным Генштаба ВСУ, за последние сутки украинская авиация нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов.

В сегодняшней сводке британской разведки 13 марта заявили, что в последние месяцы владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, вероятно, потерял доступ к вербовке в российских тюрьмах из-за чего в дальнейшем, скорее всего, придется сокращать интенсивность или масштабы операций.

12 марта в Госпогранслужбе Украины заявили, что в Бахмуте украинские пограничники-аэроразведчики совместно с артиллеристами ВСУ разбили подразделение оккупантов в окрестностях города

Напомним, 13 марта в ISW заявили, что Пригожин потерял склонность Путина и может стать "козлом отпущения" для Кремля. Поэтому наемников продолжают бросать на штурм Бахмута.

11 марта в СМИ писали, что "Газпром" создает свою ЧВК для противовеса ЧВК "Вагнер".