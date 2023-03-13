"Вагнерівців" продовжує косити: до лікарні під Луганськом за день привезли 150 людей, — Генштаб

За інформацією українського відомства, за останню добу українська авіація завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів.

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До Біловодської районної лікарні, Луганська область, окупанти привезли 150 поранених найманців ПВК "Вагнер". Про це сьогодні, 13 березня, повідомляє Генштаб.

"Противник продовжує зазнавати втрат. Так, на територію Біловодської районної лікарні, тимчасово зайнятої території Луганської області, на лікування привезли 150 найманців так званої ПВК "Вагнер", — йдеться у повідомленні.

За даними Генштабу ЗСУ, за останню добу українська авіація завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів.

У сьогоднішньому зведенні британської розвідки 13 березня заявили, що в останні місяці власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин, ймовірно, втратив доступ до вербування у російських в'язницях, через що надалі, найімовірніше, доведеться скорочувати інтенсивність або масштаби операцій.

12 березня у Держприкордонслужбі України заявили, що у Бахмуті українські прикордонники-аеророзвідники спільно з артилеристами ЗСУ розбили підрозділ окупантів на околицях міста.

Нагадаємо, 13 березня в ISW заявили, що Пригожин втратив схильність Путіна і може стати "цапом-відбувайлом" для Кремля. Тому найманців продовжують кидати на штурм Бахмута.

11 березня у ЗМІ писали, що "Газпром" створює свою ПВК для противаги ПВК "Вагнер".