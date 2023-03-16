"Пригожин зазнав фіаско": Путін більше не довіряє голові ПВК "Вагнер", — експерт (відео)

За словами російської активістки Ольги Романової, Пригожин посварився з Міністерством оборони РФ та політичними елітами. Тепер замість ПВК "Вагнер" на перший план ставлять іншу ПВК, пов'язану з Шойгу.

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Засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин більше не може відвідувати російські в'язниці, щоби набирати там ув'язнених для війни з Україною. Про це розповіла засновниця проєкту "Русь Сидяча" Ольга Романова в інтерв'ю Bild.

За її словами, Пригожин посварився з Міністерством оборони РФ та головою Кремля Володимиром Путіним.

"Пригожин зазнав фіаско як царедворець — розсварившись із міністерством оборони, із впливовими Ковальчуками, із губернаторами. Судячи з усього, він зараз відкочується до Африки. Але святе місце порожнім не буває", — сказала Романова.

Вона також зазначила, що на зміну ПВК "Вагнер" прийшла нова ПВК "Патріот", яку пов'язують безпосередньо з міністром оборони РФ Сергієм Шойгу. Крім того, з'явилися ПВК, пов'язані з мільярдером Олегом Дерипаскою та іншими представниками російської еліти.

Романова заявила, що Пригожин "наступив на ногу" Путіну, коли публічно у різко негативній формі висловився проти путінського начальника Генерального штабу без схвалення Кремля.

"І Путін тут, звичайно, не витримав, розлютився, і тут уже був прибраний у бік Суровікіна, Рамзан Ахматович захворів, щось якось в особі змінившись, ну і сам Пригожин втратив вхід до в'язниці, і зараз, судячи з усього, від'їжджатиме до Африки. Хоча я з багатьма нашими колегами сперечаюся, чи буде він живий через рік", — сказала Романова.

Вона наголосила, що з першого лютого Пригожин не відвідує російські в'язниці. З ним більше не укладають воєнних контрактів на постачання продовольства для ЗС РФ. Крім того, з ним не укладають контрактів для рекламування ПВК "Вагнер".

Ольга Романова про ПВК "Вагнер" та Євгена Пригожина

Нагадаємо, що ПВК "Вагнер" запустила рекламу на PornHub. У ролику жіночий голос закликає чоловіків призовного віку скористатися послугами організації. Бійців обіцяють влаштувати з усіх регіонів країни.

Раніше 15 березня Пригожин похвалився взяттям чергового села біля Бахмута, з населенням лише у 2 особи. За словами голови ПВК "Вагнер", населений пункт на Донеччині вдалося захопити "при снарядному голоді та у найважчих боях".

Також нагадаємо, що сейм Литви визнав ПВК "Вагнер" терористичною організацією. Це перший подібний випадок у країнах ЄС. У резолюції компанію Євгена Пригожина окремо називають "тіньовим інструментом російської влади".