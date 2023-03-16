"Пригожин потерпел фиаско": Путин больше не доверяет главе ЧВК "Вагнер", — эксперт (видео)

По словам российской активистки Ольги Романовой, Пригожин поссорился с Министерством обороны РФ и политическими элитами. Теперь вместо ЧВК "Вагнер" на первый план ставят другую ЧВК, которая связана с Шойгу.

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Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин больше не может посещать российские тюрьмы, чтобы набирать там заключенных для войны с Украиной. Об этом рассказала основательница проекта "Русь Сидящая" Ольга Романова в интервью Bild.

По ее словам, Пригожин поссорился с Министерством обороны РФ и главой Кремля Владимиром Путиным.

"Пригожин потерпел фиаско как царедворец — рассорившись с министерством обороны, с влиятельными Ковальчуками, с губернаторами. Судя по всему, он сейчас откатывается в Африку. Но свято место пусто не бывает", — сказала Романова.

Она также отметила, что на смену ЧВК "Вагнер" пришла новая ЧВК "Патриот", которое связывают непосредственном с министром обороны РФ Сергеем Шойгу. Кроме того, появились ЧВК, которые связаны с миллиардером Олегом Дерипаской и другими представителями российской элиты.

Романова заявила, что Пригожин "наступил на ногу" Путину, когда публично в резко негативной форме высказался против путинского начальника Генерального штаба без одобрения Кремля.

"И Путин тут, конечно, не выдержал, вспылил, и тут уже был убран в сторону Суровикин, Рамзан Ахматович заболел, что-то как-то в лице переменившись, ну и сам Пригожин лишился входа в тюрьмы, и сейчас, судя по всему, будет отъезжать в Африку. Хотя я со многими нашими коллегами спорю, будет ли он жив через год", — сказала Романова.

Она отметила, что с первого февраля Пригожин не посещает российские тюрьмы. С ним больше не заключают военных контрактов на поставки продовольствия для ВС РФ. Кроме того, с ним не заключают и контрактов для рекламирования ЧВК "Вагнер".

Ольга Романова о ЧВК "Вагнер" и Евгение Пригожине

Напомним, что ЧВК "Вагнер" запустила рекламу на PornHub. В ролике женский голос призывает мужчин призывного возраста воспользоваться услугами организации. Бойцов обещают пристроить со всех регионов страны.

Ранее 15 марта Пригожин похвастался взятием очередного села возле Бахмута, с населением всего в 2 человека. По словам главы ЧВК "Вагнер", населенный пункт в Донецкой области удалось захватить "при снарядном голоде и в тяжелейших боях".

Также напомним, что сейм Литвы признал ЧВК "Вагнер" террористической организацией. Это первый подобный случай в странах ЕС. В резолюции компанию Евгения Пригожина отдельно называют "теневым инструментом российских властей.