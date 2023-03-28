Кладбище погибших наемников ЧВК "Вагнер" выросло в 7 раз, — журналист NYT (фото, видео)

По словам журналиста Кристиана Триберта, кладбище российских наемников разрослось в несколько раз всего за 2 месяца. Это также подтверждается снимками со спутника Maxar.

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В сети появилось фото кладбища погибших наемников ЧВК "Вагнер". Спутниковый снимок компании Maxar опубликовал в своем твиттер журналист New York Times Кристиан Триберт.

На снимке видно вагнеровское кладбище в станице Бакинская, которая расположена неподалеку от курортного городка Горячий Ключ в Краснодарском крае.

"На кладбище "Вагнера" в Бакинской вырыты сотни новых могильных ям… Расширение отчетливо видно по сравнению с изображением двухмесячной давности. Кладбище, которое Вагнер использовал для захоронения своих боевиков, убитых на Украине, увеличилось почти в семь раз за последние два месяца, это показывают спутниковые снимки", — пишет журналист.

Спутниковые снимки кладбища вагнеровцев

В понедельник, 27 марта блогер Денис Казанский выложил в своей соцсети видеозапись на которой показаны многочисленные свежие могилы.

Кладбище наемников из "Вагнера" в Краснодарском крае

Скандал с кладбищем для ЧВК "Вагнер"

По информации Русской службы BBC News, факт появления этого кладбища в Краснодарском крае вызвал скандал и протест местных властей региона.

"Я с уважением отношусь к действующим бойцам ЧВК "Вагнер" и к памяти тех, кто уже отдал свою жизнь за Родину! Но не могу не прислушаться к мнению общественности, что город-курорт Горячий Ключ неправильно делать местом, для массового захоронения бойцов", — написал 18 марта в своем Telegram мэр Горячего Ключа Сергей Белопольский.

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин угрожал расправой местной мэрии, после чего похороны на кладбище продолжились 19 марта под аудиопослание Пригожина, которое опубликовали российские СМИ.

Также 7 марта в деревне Маврино Московской области появилось 27 могил, предположительно принадлежащих погибшим на войне в Украине наемникам ЧВК "Вагнер".