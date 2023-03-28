"Хорошие шансы на успех": глава Пентагона оценил контрнаступление ВСУ весной (видео)

По словам Ллойда Остина, российские силы истощили свои запасы бронетехники, а потому им приходится использовать устаревшие танки Т-54 и Т-55.

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Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что ВСУ смогли истощить российские силы. Более того, за счет оружия, которое поставляет Запад, у Силы обороны есть хорошие шансы провести успешное контрнаступление этой весной. Об этом он сказал во время слушаний в комитете Сената США по вопросам вооруженных сил 28 марта.

По словам главы Пентагона, у Вооруженных сил Украины сейчас есть "значительное преимущество", если сравнивать с ситуацией у ВС РФ. Сейчас проходят серьезные бои около Бахмута Донецкой области, однако общая линия фронта в последнее время не менялась.

Остин отметил, что российские силы истощили свои запасы бронетехники, а потому им приходится использовать устаревшие танки Т-54 и Т-55.

"Украинцы нанесли россиянам значительные потери, и те истощили свои запасы бронетехники так, как никто никогда не мог себе представить", — сказал министр.

Также глава Пентагона отметил, что ресурсы России исчерпываются. Так, российские артиллеристы все чаще сталкиваются с нехваткой боеприпасов, бойцам не хватает и других вещей. Поэтому руководству РФ приходится обращаться за помощью к Северной Корее и Ирану.

Остин отметил, что уже весной 2023 года можно будет увидеть активизацию боевых действий после того, как улучшатся условия для маневрирования. Также свою роль сыграет помощь от Соединенных Штатов и других западных союзников Украины.

"Я думаю, что Украина будет иметь очень хорошие шансы на успех", — подчеркнул министр.

Ллойд Остин о ситуации в Украине (смотреть с 19 минуты)

Напомним, что аналитики из CIT заявили, что в РФ начали отправлять на фронт танки Т-54 производства 1946-го года. "Вторая армия мира" сняла с хранения на базе в Арсеньеве советские танки Т-54, которые начали разрабатывать еще до окончания Второй мировой войны.

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