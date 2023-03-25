"Ми не можемо чекати": Зеленський пояснив, чому ЗСУ не починають масштабний контрнаступ

На сході України, за словами президента, склалася "погана" ситуація, і командування не може відправити у бій військовослужбовців без необхідного озброєння.

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Україні не вистачає техніки та боєприпасів для проведення великого контрнаступу. Про це президент Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю японській газеті The Yomiuri Shimbun 23 січня, поки їхав у поїзді з Херсона до Києва.

За словами глави держави, зараз ситуація на Сході України є "нехорошою" для ЗСУ через дефіцит озброєння. Нині російські війська щодня вистрілюють утричі більше боєприпасів, ніж українські, і це значно впливає на безпеку солдатів, коли доходить до наступу.

"Ми чекаємо на постачання боєприпасів від наших партнерів. Ми ще не можемо почати. Ми не можемо відправити їх", — прокоментував Володимир Зеленський.

Крім боєприпасів, розповів президент, Україні потрібна й військова техніка. США та країни Європи погодилися надати українській армії американські танки M1 Abrams та німецькі Leopard 2, але не поспішають передавати винищувачі, які могли б значно збільшити ударну міць ЗСУ.

"Якщо у вас є політична воля, ви можете знайти спосіб допомогти нам. Ми перебуваємо в стані війни і не можемо чекати", — наголосив Володимир Зеленський.

23 березня Володимир Зеленський закликав Європу передати Україні далекобійні ракети та літаки. Як заявив президент, затримки з постачаннями призводять до того, що війна з Росією затягується.

У Пентагоні підтвердили постачання Україні танків Abrams із наявних запасів. Як пояснив міністр оборони США Ллойд Остін, країна не встигне зробити достатню кількість нової техніки для своєчасної допомоги українцям, проте можуть швидко переробити машини для експорту.

Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда заявив, що японці можуть передати Україні техніку. Йдеться про небойові одиниці: транспортні та будівельні засоби.