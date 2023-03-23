У Пентагоні підтвердили постачання танків Abrams із наявних запасів

Міністр оборони США Ллойд Остін зазначив, що перед відправкою в Україну танки Abrams зроблять придатними для експорту.

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Сполучені Штати постачатимуть Україні танки Abrams із наявних запасів, а не вироблятимуть для цієї мети нову техніку, як планувалося спочатку. Про це заявив 23 березня міністр оборони США Ллойд Остін під час засідання Конгресу з питань військового бюджету на 2024 рік.

За словами глави Пентагону, американські танки, що є на складах, будуть відповідно перероблені перед відправкою в Україну.

"Ми беремо танки зі складів, переробляємо їх, щоб зробити придатними для експорту. Тож це йде з наявності, а не в межах нової закупівлі", — заявив Остін у Конгресі.

Нагадаємо, 22 березня журналісти Associated Press із посиланням на свої джерела повідомили, що Пентагон має намір передати для потреб Збройних сил України попередні версії танків Abrams — M1A1. Із метою прискорити графіки постачань передбачалося відремонтувати техніку, так перші Abrams M1A1 могли б з'явитися до кінця року.

20 березня Норвегія передала Україні вісім танків Leopard 2A4, чотири броньовані ремонтно-евакуаційні машини, а також один радар контрбатарейної боротьби. Як заявив командир норвезького бронетанкового батальйону Ларс Янсен, надання танків українським Силам оборони може бути вирішальним для повернення завойованих противником позицій.