Пентагон "прискорюється": у США говорять про постачання в Україну ранніх моделей танків Abrams, — ЗМІ

Американські чиновники зазначають, що підготовка до постачання новіших Abrams M1A2 займе від одного до двох років. Тому в Україну можна відправити відремонтовані M1A1, які можуть з'явитися на фронті через 10 місяців.

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У Пентагоні розглядають можливість надання Збройним силам України більш ранніх моделей танків Abrams M1A1. Розмови про це ведуться військовими чиновниками США з метою прискорити постачання танків таким чином, щоб Україна отримала першу партію через вісім-десять місяців. Про це 21 березня повідомили журналісти агенції Associated Press.

Автори публікації посилаються на представників Пентагону, які вирішують питання щодо відправки в Україну відремонтованої техніки, надавши таким чином допомогу якомога швидше. Спочатку йшлося про надання 31 одиниці новіших танків Abrams M1A2, однак на це піде рік або навіть два, зазначають оглядачі.

Очікується, що заяви з цього питання пролунають найближчим часом, а поки що в адміністрації президента США Джо Байдена говорили про постачання американських танків у контексті політичного маневру, за допомогою якого Вашингтон стимулював рішення Німеччини надати Україні свої танки Leopard 2.

Також передбачається, що США можуть почати навчання українських екіпажів використанню, обслуговуванню та ремонту танків Abrams. При цьому підготовка може зайняти рівно стільки часу, скільки необхідно для ремонту більш ранніх M1A1 — а саме, до кінця 2023 року. Крім того, за цей час може бути підготовлено логістичний ланцюжок, який необхідний для підтримки техніки в робочому стані.

Оглядачі пишуть, що під час відвідин танкового заводу в Лімі, штат Огайо, у лютому цього року міністерка армії Крістін Вормут детально обговорювала питання щодо можливості поставок танків у найкоротші терміни. У відповідь керівництво компанії General Dynamics заявило, що поки завод випускає 15-20 одиниць бронетехніки, але може збільшити цей показник до 22 одиниць на місяць. Однак при цьому варто враховувати, що компанія має й інші зобов'язання за контрактами, тому роботу над танками для України доведеться втиснути у нові графіки.

Нагадаємо, 8 березня Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак заявив, що перші американські танки М1А1 Abrams з'являться в країні у квітні цього року. Загалом Польщі нададуть 116 танків Abrams разом із машинами підтримки та боєприпасами.