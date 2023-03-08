Польща отримає перші танки M1 Abrams уже в наступному місяці, – Блащак (фото)

Польська армія закупила 116 Abrams у версії М1А1 FEP для заміни танків Т-72 та PT-91 Twardy, які сотнями передавалися Україні.

Related video

Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак повідомив, що американські танки М1А1 Abrams готуються до передавання у Військо Польське. Про це він написав у твітері.

Перші танки M1A1 Abrams вирушать до Польщі вже у квітні поточного року.

"Ми зміцнюємо бронетанковий кулак Війська Польського, ми зміцнюємо польські збройні сили, щоб реально й ефективно стримувати агресора", — заявив міністр.

Також Блащак опублікував фото танків у зеленому камуфляжі, характерному для польської армії.

[ + – ] M1A1 Abrams

Додамо, Польща підписала угоду зі США на придбання 116 танків Abrams разом із машинами підтримки та боєприпасами:

12 евакуаційних машин М88А2;

8 десантно-штурмових мостів М1110;

6 командних машин M557A3;

26 Хамві M1152A1;

26 броньовиків JLTV.

Крім цього на танки поставлять 12,7 та 7,62-мм кулемети, а також запчастини. Сума контракту складає 3,75 млрд доларів. Танки мають заповнити запаси польської армії, яка передала Україні понад 250 танків Т-72 різних модифікацій, а також PT-91 Twardy.

Також Польща підписала контракт на купівлю сучасніших версій танка M1A2 Abrams SEPv3. Їх мають здійснити до 2024 року, а постачання будуть на початку 2025 року.

Нагадаємо, 15 лютого в США випробували танк M1 Abrams із системою наведення на основі штучного інтелекту.

5 жовтня у США почали тестувати найновішу модифікацію танка M1A2 SEPv4 з удосконаленою електронікою.