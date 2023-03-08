Польща отримає перші танки M1 Abrams уже в наступному місяці, – Блащак (фото)
Польська армія закупила 116 Abrams у версії М1А1 FEP для заміни танків Т-72 та PT-91 Twardy, які сотнями передавалися Україні.
Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак повідомив, що американські танки М1А1 Abrams готуються до передавання у Військо Польське. Про це він написав у твітері.
Перші танки M1A1 Abrams вирушать до Польщі вже у квітні поточного року.
"Ми зміцнюємо бронетанковий кулак Війська Польського, ми зміцнюємо польські збройні сили, щоб реально й ефективно стримувати агресора", — заявив міністр.
Також Блащак опублікував фото танків у зеленому камуфляжі, характерному для польської армії.
Додамо, Польща підписала угоду зі США на придбання 116 танків Abrams разом із машинами підтримки та боєприпасами:
- 12 евакуаційних машин М88А2;
- 8 десантно-штурмових мостів М1110;
- 6 командних машин M557A3;
- 26 Хамві M1152A1;
- 26 броньовиків JLTV.
Крім цього на танки поставлять 12,7 та 7,62-мм кулемети, а також запчастини. Сума контракту складає 3,75 млрд доларів. Танки мають заповнити запаси польської армії, яка передала Україні понад 250 танків Т-72 різних модифікацій, а також PT-91 Twardy.
Також Польща підписала контракт на купівлю сучасніших версій танка M1A2 Abrams SEPv3. Їх мають здійснити до 2024 року, а постачання будуть на початку 2025 року.
Нагадаємо, 15 лютого в США випробували танк M1 Abrams із системою наведення на основі штучного інтелекту.
5 жовтня у США почали тестувати найновішу модифікацію танка M1A2 SEPv4 з удосконаленою електронікою.