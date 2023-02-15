"Знайти та знищити" у США випробували танк M1 Abrams із системою наведення на базі ШІ (фото)

Пристрій під назвою ATLAS здатний сканувати навколишнє середовище та виявляти загрози швидше та якісніше людини за рахунок різноманітного набору датчиків. Крім цього, командир машини отримає рекомендацію, чим краще вразити об'єкт.

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У США провели випробування танка армії США M1 Abrams з експериментальною системою розпізнавання цілей на основі штучного інтелекту, щоб швидко знаходити та знищувати цілі. Про це повідомляє The War Zone.

Служба розповсюдження візуальної інформації Міноборони США опублікувала фотографії експерементального танка у межах заходу Project Convergence 2022. Фото незвичайного пристрою показали лише зараз. Роботи зі створення системи наведення зі ШІ покликані протестувати технологію підвищення летальності танка.

На M1 Abrams встановили компоненти Aided System (ATLAS) у вигляді квадратного сенсорного блоку біля вежі. Трохи нижче блоку помітно пристрій, який, зважаючи на все, було змонтовано як частину системних імітацій тактичної взаємодії багатофункціональної інтегрованої лазерної системи I-MILES CVTESS. Говорячи простими словами, цей датчик використовують для відстеження напрямків влучання лазерних променів під час імітації бойових дій. Це має моделювати влучання і підраховувати збитки від них.

[ + – ] Пристрій для моделювання боїв на навчаннях

Також у передній частині видно ще різні датчики, проте їхня функція залишається невідомою. У стандартних M1 Abrams таких пристроїв немає, пише журналіст.

[ + – ] Невідомий датчик на M1 Abrams

Також у лівій частині танка у виданні помітили велику чорну скриньку — це частина лазерної системи I-MILES, а праворуч від неї встановлені кондиціонери для різних систем ATLAS.

[ + – ] Зліва частина лазерної системи I-MILES, а праворуч кондиціонери для ATLAS

"ATLAS використовує передові технології виявлення та алгоритми машинного навчання для автоматизації ручних завдань під час пасивного захоплення цілей, дозволяючи екіпажу захоплювати три цілі за час, який потрібний екіпажу для захоплення лише однієї", — зазначають розробники.

Як працює штучний інтелект на M1 Abrams?

Натан Страут із C4ISRNET говорить, що оптичний датчик ATLAS прикріплений до пристрою, що передає кадри з місцевості. Алгоритми штучного інтелекту навчені знаходити та класифікувати у навколишньому середовищі об'єкти. Після цього знайдені погрози відображаються на дисплеї командира танка. Також пристрій рекомендує зброю та боєприпас, яким найкраще вразити цілі.

[ + – ] ATLAS покликаний допомагати, а не замінювати екіпаж

Фактично програма спрямована на прискорення розпізнавання цілей, що полегшує роботу для екіпажу, пов'язану з пошуком та визначенням ворога. Окремо наголошується — ATLAS не покликаний замінити танкістів. Основне завдання ШІ — прискорення розпізнавання цілей та збільшення шансів на поразку цілей противника. Вибір цілей за допомогою штучного інтелекту дозволить екіпажам танків швидше усувати загрози, а також може використовуватися для виявлення загроз, недоступних звичайному зору людей.

Нагадаємо, у лютому 2022 року США провели тести танка M1 Abrams системою захисту від кібератак. За рік до цього в США протестували програмований снаряд для M1 Abrams. Він може замінити відразу 4 інші типи боєприпасів.