У США тестують танки M1 Abrams із системою захисту від кібератак (фото)

Танки розроблялися ще до появи кіберзагроз, тому зараз вони насправді — набір комп'ютерів на колесах або гусеницях, вразливі до кіберзагроз, заявили офіційні особи з армії.

Центр систем наземних транспортних засобів армії США оголосив про успішну демонстрацію нової системи захисту танків M1 Abrams від кібератак. Про це повідомляє The Drive.

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Більшість американських танків розробили та спроектували задовго до появи сучасних кібергуроз. Їхні системи є вразливими для кібернападів. Тому зараз у США ведуть роботи над тим, щоб забезпечити "кіберживучість" танків і посилити його захист.

"Якщо подумати, транспортний засіб сьогодні — це просто набір комп'ютерів на колесах або гусеницях. В останніх новинах повідомлялося про незліченні випадки кібератак, коли або інформація, або особисті дані були вкрадені, і аналогічним чином атаки можуть відбуватися на транспортний засіб", — заявив заступник директора з кіберінженерії наземних систем GVSC Джеффрі Ячовскі.

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Ще у вересні 2021 року на полігоні Юма в США проходили навчання Cyber Cyclone, на яких було продемонстровано танк M1A2 із системою проти кібератак 1553 Bus Defender. Розробка призначена для виявлення та запобігання кібервторгнень. Атака на танк може бути спрямована спеціальну підсистему, що пов'язує передачу даних між іншими об'єктами: БПЛА, системами зв'язку, супутниками й іншими.

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Для демонстрації роботи Bus Defender було змодельовано кібератаки. Після активації системи танк успішно від них відбивався, зберігаючи працездатність усіх систем. Також зберігався і зв'язок танка з іншими об'єктами.

Необхідність захисту транспортних засобів від кібератак, як пишуть у виданні, стала ще актуальнішою після початку вторгнення РФ в Україну. За ці роки було здійснено низку кібератак, зокрема, у 2019 році військові радіостанції, зроблені в РФ, зазнали атаки невстановленим вірусом.

"У разі майбутнього конфлікту між рівними державами кібервійна, безперечно, відіграє помітну роль, враховуючи рівень залежності від мережевих інформаційних систем і обміну даними в збройних силах світу", — підсумували журналісти.

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