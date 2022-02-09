Криптовалюта стала на передову боротьбу України з Росією, — аналіз (фото)

На тлі напруженості між Росією та Україною громадські організації та волонтерські фонди почали приймати більше коштів у криптовалюті. За останній рік, як стверджують аналітики, вдалося зібрати понад 500 тисяч доларів.

Аналітики з Elliptic Intel проаналізували використання криптовалюти різними українськими організаціями та волонтерськими групами для збору коштів на війну з Росією. Підсумки дослідження опубліковано на сайті компанії.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Воєнний фокус" в Facebook Підписатись

Як стверджують аналітики, у 2021 році на неурядові організації та групи було переведено сотні тисяч доларів через криптовалюту. Після Майдану в Україні та початку збройної агресії РФ добровольці стали об'єднуватися у групи, щоб допомагати військовим та добровольцям на фронті. Одним із важливих факторів фінансування стали перекази у криптовалюті. Це, як пишуть аналітики, дозволяє донорам обходити фінансові установи, здатні блокувати платежі.

[ + – ] Збір коштів через криптовалюту

Заявляється, що всього за 7 років було передано понад 570 тисяч доларів, більшу частину цієї суми було передано у 2021 році. Автори виділили кілька груп, які збирають гроші через криптогаманці:

"Повернися живим"

"Український кіберальянс"

Центр "Миротворець"

Фонд "Повернися живим"

За даними Elliptic Intel, це одна з найбільших організацій в Україні, яка допомагає українській армії. Вони почали приймати пожертвування в біткоїнах у 2018 році. І у 2021 році отримали близько 200 тисяч доларів у криптовалюті (близько 5,5 млн гривень).

Серед проєктів, які описали аналітики, було фінансування розробки системи для розвідки та наведення на базі дронів для української артилерії.

"Український кіберальянс"

Волонтерська група "Український кіберальянс" брала участь у кібератаках на російські пропагандистські сайти, Міноборони та різних осіб, пов'язаних з діяльністю РФ в Україні. З усіх організацій "Український кіберальянс" покладається лише на пожертвування у криптовалюті. За інформацією аналітиків, у 2021 році вони зібрали близько 100 тисяч доларів у біткоїнах, лайткоїнах, ефірі та стейблкоїнах.

[ + – ] Український кіберальянс

Проте співзасновник "Українського кіберальянсу" Андрій Баранович заявив, що насправді вони не збирали 100 тисяч доларів за рік. За нинішнім курсом біткоїнів вони отримали близько 18 тисяч. А за пожертвування у 2017-20019 роках вони назбирали близько 2,500-7000 тисяч доларів, які пішли на оплату сервісів – домени, оренда серверів, підтримка VPN-сервісу. Також частину коштів було виведено на банківські рахунки.

"Коли ми провели краудфандингову кампанію в березні 2020 року, платежі були різними — від "10 000 гривень — тримайтеся" до "15 гривень — скільки можу", і це до сліз просто. Не дуже схоже на криптовалютних магнатів? Здебільшого ми витрачаємо власні гроші", — резюмує Баранович.

Центр "Миротворець"

Неурядова організація, куди публікують особисту інформацію "ворогів" України, почала приймати криптовалюту з 2016 року. На сьогодні, за даними аналітиків, "Миротворець" назбирав близько 268 000 доларів через біткоїни. Усього було понад 100 пожертвувань. Криптовалюту сервіс почав підтримувати після блокування рахунків PayPal.

[ + – ] Скріншот сайту "Миротворець"

Криптовалюта як інструмент збирання коштів для війни

Наприкінці дослідники наголошують, що криптовалютні гаманці неможливо закрити, тому вони надійніші, ніж банківські рахунки. Водночас вони спрощують доступ закордонним донорам, адже робити перекази легше через біткоїни, ніж через міжнародні системи.

Проте криптовалюта є найпопулярнішим способом передачі коштів. Більшість пожертвувань усе ж таки відбувається традиційними способами — банківськими переказами або онлайн-платежами.

Нагадаємо, згідно з доповіддю ООН, КНДР фінансують свою ядерну програму за рахунок крадіжки криптовалюти.