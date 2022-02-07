КНДР фінансує свою ядерну програму за рахунок крадіжки криптовалют, — Reuters

Лише минулого року хакери Північної Кореї незаконно заволоділи цифровими активами на суму майже 400 млн доларів.

Минулого року Північна Корея продовжувала розвивати свої ядерні та балістичні за рахунок кібератак на біржі криптовалют, що є важливим джерелом доходу для цієї країни. Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на витяги зі звіту Організації Об'єднаних Націй, представленого комітету Ради Безпеки щодо санкцій проти КНДР.

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За словами журналістів, у документі наголошується, що у 2021 році в КНДР республіка продовжувала шукати технології для програм за кордоном за допомогою кіберзасобів і спільних досліджень. При цьому учасники зустрічі наголосили, що Північна Корея значно прискорила ракетні випробування. США й інші країни, у свою чергу, зазначили, що республіка провела дев'ять пусків балістичних ракет у січні — це найбільша кількість за місяць за всю історію КНДР.

"Кібератаки, особливо на криптовалютні активи, залишаються важливим джерелом доходу (Північної Кореї)", — йдеться у звіті.

Автори документа зазначили, що хакери Північної Кореї атакують фінансові установи, криптовалютні платформи та біржі. Одна з держав-членів ООН повідомила організації, що з 2020 по середину 2021 року в ході кібератак із боку КНДР було викрадено понад 50 млн доларів із криптовалютних бірж у Азії, Північній Америці та Європі.

У звіті компанії Chainalysis, який процитований у документі ООН, ідеться про те, що КНДР атакувала криптобіржі щонайменше сім разів минулого року, внаслідок чого було вкрадено активи сумою майже 400 млн доларів.

Водночас, згідно з доповіддю, гуманітарна ситуація в республіці продовжує погіршуватися. Можливою причиною цього в ООН назвали "закриття" країни через пандемію коронавірусу. Однак у документі також стверджується, що визначити, наскільки санкції ООН шкодять цивільному населенню Північної Кореї, складно через неможливість отримати достатню кількість інформації з цієї країни.

Нагадаємо, 5 січня відбувся перший цього року пуск, імовірно, балістичної ракети Північною Кореєю. Вона впала за межами економічної зони Японії, пролетівши близько 500 км.

Раніше Фокус писав, що Британія підозрювала Росію та Іран у передачі ядерних технологій КНДР.