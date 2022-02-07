КНДР финансирует свою ядерную программу за счет кражи криптовалют, — Reuters

Только в прошлом году хакеры Северной Кореи незаконно завладели цифровыми активами на сумму почти 400 млн долларов.

В прошлом году Северная Корея продолжала развивать свои ядерные и баллистические за счет кибератак на биржи криптовалют, которые являются важным источником дохода для этой страны. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на выдержки из отчета Организации Объединенных Наций, который был представлен комитету Совета Безопасности по санкциям против КНДР.

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По словам журналистов, в документе отмечается, что в 2021 году в КНДР республика продолжала искать технологии для программ за рубежом, при помощи киберсредств и совместных исследований. При этом участники встречи отметили, что Северная Корея значительно ускорила ракетные испытания. США и другие страны в свою очередь отметили, что республика провела девять пусков баллистических ракет в январе — это наибольшее количество за месяц за всю историю КНДР.

"Кибератаки, особенно на криптовалютные активы, остаются важным источником дохода (Северной Кореи)", — говорится в отчете.

Авторы документа отметили, что хакеры Северной Кореи атакуют финансовые учреждения, криптовалютные платформы и биржи. Одно из государств-членов ООН сообщило организации, что с 2020 по середину 2021 года в ходе кибератак со стороны КНДР было украдено более 50 млн долларов с криптовалютных бирж в Азии, Северной Америке и Европе.

В отчете компании Chainalysis, который процитирован в документе ООН, говорится о том, что КНДР атаковала криптобиржи по меньшей мере семь раз в прошлом году, в результате чего были украдены активы суммой почти 400 млн долларов.

В то же время, согласно докладу, гуманитарная ситуация в республике продолжает ухудшаться. Возможной причиной этому в ООН назвали "закрытие" страны из-за пандемии коронавируса. Однако в документе также утверждается, что определить, насколько санкции ООН вредят гражданскому населению Северной Кореи, сложно из-за невозможности получить достаточное количество информации из этой страны.

Напомним, 5 января состоялся первый в этом году пуск, предположительно, баллистической ракеты Северной Кореей. Она упала за пределами экономической зоны Японии, пролетев около 500 км.

Ранее Фокус писал, что Британия подозревала Россию и Иран в передаче ядерных технологий КНДР.