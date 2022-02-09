Криптовалюта встала на передовую борьбы Украины с Россией, - анализ (фото)

На фоне напряженности между Россией и Украиной, общественные организации и волонтерские фонды начали принимать больше средств в криптовалюте. За последний год, как утверждают аналитики, удалось собрать свыше 500 тысяч долларов.

Аналитики из Elliptic Intel проанализировали использование криптовалютой разными украинскими организациями и волонтерскими группами для сбора средств на войну с Россией. Итоги исследования опубликованы на сайте компании.

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Как утверждают аналитики, в 2021 году на неправительственные организации и группы были переведены сотни тысяч долларов через криптовалюту. После Майдана в Украине и начала вооруженной агрессии РФ, добровольцы стали объединяться в группы, чтобы помогать военным и добровольцам на фронте. Одним из важных факторов финансирования стали переводы в криптовалюте. Это, как пишут аналитики, позволяе"т донорам обходить финансовые учреждения, способные блокировать платежи.

[ + – ] Сборс средств через криптовалюту

Заявляется, что всего за 7 лет было передано свыше 570 тысяч долларов, большая часть из этой суммы была передана в 2021 году. Авторы выделили несколько групп, собирающие деньги через криптокошельки:

"Повернись живим"

"Украинский киберальянс"

Центр "Миротворец"

Фонд "Повернись живим"

По данным Elliptic Intel, это одна из самых крупных организаций в Украине, помогающие украинской армии. Они начали принимать пожертвования в биткоинах в 2018 году. И в 2021 получили около 200 тысяч долларов в криптовалюте (около 5,5 млн гривен).

Среди проектов, которые описали аналитики, было финансирование разработки системы для разведки и наведения на базе дронов для украинской артиллерии.

"Украинский киберальянс"

Волонтерская группа "Украинский киберальянс" принимала участие в кибератаках на российские пропагандистские сайты, Минобороны, а также различных лиц. связанных с деятельностью РФ в Украине. Из всех организаций "Украинский киберальянс" полагается только на пожертвования в криптовалюте. По информации аналитиков в 2021 году они собрали около 100 тысяч долларов в биткоинах, лайткоинах, эфире и стейблкоинах.

[ + – ] Украинский киберальянс

Однако сооснователь "Украинского киберальянса" Андрей Баранович заявил, что на самом деле они не собирали 100 тысяч долларов за год. По нынешнему курсу биткоинов они получили около 18 тысяч. А за пожертвования в 2017-20019 годах они насобирали около 2,500-7000 тысяч долларов, которые пошли на оплату сервисов — домены, аренда серверов, поддержка VPN-сервиса. Также часть средств были выведены на банковские счета.

"Когда мы провели краудфандинговую кампанию в марте 2020 года, платежи были самыми разными — от "10000 гривен — держитесь" до "15 гривен — сколько могу", и это до слез просто. Не очень похоже на криптовалютных магнатов? В основном мы тратим собственные деньги", — резюмирует Баранович.

Центр "Миротворец"

Неправительственная организация, куда публикуют личную информацию "врагов" Украины начал принимать криптовалюту с 2016 года. На сегодняшний день, по данным аналитиков, "Миротворец" насобирал около 268 000 долларов через биткоины. Всего было свыше 100 пожертвований. Криптовалюту сервис почал поддерживать после блокировки счетов PayPal.

[ + – ] Скриншот сайта "Миротворец"

Криптовалюта как инструмент сбора средств для войны

В конце исследователи подчеркивают, что криптовалютные кошельки невозможно закрыть, поэтому они надежнее, чем банковские счета. Вместе с этим они упрощают доступ зарубежным донорам, ведь делать переводы легче через биткоины, чем через международные системы.

Однако криптовалюта является не самым популярным способом передачи средств. Большинство пожертвований все же происходит традиционными способами — банковскими переводами или онлайн-платежами.

Напомним, согласно докладу ООН, КНДР финансируют свою ядерную программу за счет кражи криптовалюты.