Росія не зупиниться під Покровськом і Куп'янськом. Про що треба пам'ятати стомленим відвідувачам концертів і ресторанів

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У нас зараз важка ситуація абсолютно на всіх ділянках фронту. Раніше ми могли говорити про більш спокійні напрямки, куди, наприклад, перекидали підрозділи як відпочинок. Зараз же п…дори намагаються наступати по всіх напрямках, усюди складно. На деяких — Покровськ, Торецьк, Куп’янськ — критично.

Сподіватись, що на якомусь місті РФ зупиниться, не потрібно. Вони далі будуть розвивати просування, поки сили та засоби даватимуть змогу. А українська армія, ціною великих зусиль та на характері, буде стримувати ворога.

На тлі цього всього найголовніше для всієї країни усвідомити, наскільки зараз важко українському бійцю і наскільки все суспільство має підтримувати військо. Все, що відбувається сьогодні — корупційні скандали, втомлені від війни відвідувачі концертів та ресторанів — демотивує солдата. А саме на українському солдатові тримається абсолютно все.

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