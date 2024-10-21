Добровольців замало: чому мобілізація не може бути лише мотивуючою, - Максим Жорін

На думку заступника командира 3-ї ОШБр Максима Жоріна, найголовніше — це змінити ставлення суспільства до мобілізації в Україні. У розмові з Фокусом він зауважив, що робота з цивільними весь час ігнорується.

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Заступник командира 3-ї ОШБр Максим Жорін заявив, що мобілізація повністю мотивуючою бути не може, адже жодна масштабна війна ніколи не трималася лише на добровольцях. Про це він розповів в інтервʼю Фокусу "Створення ядерної зброї, зміни в мобілізації та перемовини з РФ: велике інтервʼю Максима Жоріна".

"Так чи інакше нам все одно доведеться прибігати до мобілізації. Але ж питання в тому, як до цієї мобілізації ставляться, як з мобілізованими себе поводять, тому змінити це можна", — сказав військовий.

За його словами, найголовніше — змінити суспільне ставлення, а для цього потрібно на державному рівні почати роботу з цивільними. Зокрема, необхідно, аби їхня підготовка починалася зі шкіл, університетів, роботи, особа повинна пройти першу базову підготовку. Це відразу зніме безліч питань у кожного громадянина, який просто боїться.

"Не йдеться про те, що всі українці після навчання потраплять в армію. У жодному разі, так теж не може бути. Але всі українці мають бути готовими до тих реалій, які сьогодні відбуваються", — пояснив він.

Жорін розповів, що по всій країні діють навчальні центри, що готують цивільне населення. До початку повномасштабної війни він теж організовував подібні курси, які й дали майже весь той особовий склад, який прийшов в армію у перші дні вторгнення.

"Надзвичайно важливим у цьому плані я вважаю саме роботу з цивільним населенням, яку ми весь цей час ігноруємо, хоча вона багато в чому може стати фундаментальною в питанні стану суспільства. Далі вже йде правильна інформаційна робота з людьми, зокрема в навчальних центрах", — зауважив офіцер та додав, що на кожному етапі потрібно прийняти низку змін, які вплинуть на те, що українці інакше ставитимуться до мобілізації.

Нагадаємо, 17 жовтня боєць медичної служби бригади "Азов" із позивним "Око" заявив, що більшість цивільних українців не хочуть віддавати території, але й не бажають брати участь у війні. Він зауважив, що ситуація вимагає від кожного усвідомлення особистої відповідальності за майбутнє країни.

19 жовтня ветеран російсько-української війни та ексбоєць "Азову" Анатолій Леоненко з позивним "Буйвол" запропонував українцям, яким не подобається донатити на ЗСУ, мобілізуватися та брати участь у боях.