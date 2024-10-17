Не хочуть воювати й віддавати території: військовий розкритикував ставлення українців до мобілізації

За словами бойового медика "Азова", більшість українців не готові віддавати території, але водночас не хочуть особисто брати участь у війні.

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Боєць медичної служби бригади "Азов" із позивним "Око" висловив здивування з приводу ставлення багатьох цивільних до поточної ситуації в країні, підкресливши їхнє небажання брати участь у мобілізації, водночас виступаючи проти територіальних поступок Росії. Про це він розповів в інтерв'ю ТСН.

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Захисник зазначив, що більшість українців не готові віддавати території, але водночас не хочуть особисто брати участь у війні.

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За його словами, він часто бачить у новинних групах, як люди різко критикують пропозиції західних політиків щодо можливих територіальних поступок для припинення вогню. Тисячі українців висловлюють невдоволення такими ідеями, однак, коли мова заходить про зниження мобілізаційного віку, ті самі люди знову проявляють негативну реакцію.

"Я просто не розумію, як тоді люди збираються не віддавати якісь території на поступки, але при цьому вони не хочуть брати безпосередню участь у бойових діях. Воно, на жаль, так не працює", — каже військовий.

Він також додав, що ситуація вимагає від кожного усвідомлення особистої відповідальності за майбутнє країни.

Нагадаємо, директор New Geopolitics Research Network Михайло Самусь висловив думку про те, що зниження мобілізаційного віку до 18 років не допоможе Україні зупинити війну, оскільки в сучасних конфліктах вирішальне значення мають технології, а не кількість особового складу.

Нагадаємо, що нардеп від "Слуги народу", член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки Федір Веніславський розповів, що бойові частини ЗСУ не хочуть мобілізувати чоловіків за 50 років. Зокрема, через їхні проблеми зі здоров'ям. Однак у двох випадках цих людей можуть призвати.